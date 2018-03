Salon de Genève 2018: 930.000€ pour la McLaren Senna !

Lancer le diaporama Directement issu de l'univers de la course, le look ne laisse planer aucun doute sur les prétentions sportives de l'auto. — McLaren

Ce nouveau modèle est présenté sans détour par le constructeur comme «La McLaren de route la plus extrême jamais produite». Il faut dire que la bête repose sur des dessous de P1, la supercar hybride de la marque, et a suivi un régime poussé. La structure, la carrosserie et les nombreux éléments de bord en fibre de carbone lui permettent de réduire son poids à 1.198 kilos seulement !

Une masse contenue au strict minimum, que la Senna conjugue à un moteur V8 4 litres à double turbo qui développe quelque 800 chevaux et un couple de 800 Nm ! Le tout est transmis aux roues arrière par le biais d’une boîte séquentielle à 7 rapports

800 chevaux pour moins de 1.200 kilos : le rapport poids/puissance est... intéressant ! - McLaren

De 0 à 100 km/h en 2,8 secondes

Avec un tel pedigree, les performances sont évidemment délirantes : 2,8 secondes suffisent pour passer de 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe plafonne à 340 km/h ! Un véritable avion de chasse pour la route ! En témoigne d'ailleurs le bouton de mise en route situé dans le plafonnier, clin d'oeil à l'aéronautique.

L'habitacle hésite entre dépouillement et sophistication, avec de la fibre de carbone omniprésente et un écran vertical en guise de console centrale. - McLaren

Seulement 500 exemplaires

La McLaren Senna sera produite à 500 exemplaires seulement. Et son tarif de 930.000 euros n'a pas refroidi les acheteurs, puisque toutes les voitures sont déjà vendues.

