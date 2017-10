VIDEO. Masters: Caroline Garcia est encore vivante grâce à sa victoire sur Svitolina

La Française Caroline Garcia, 8e mondiale, a conservé des chances de qualification pour les demi-finales du Masters en remportant un match couperet devant l'Ukrainienne Elina Svitolina, 4e mondiale, (6-7 (7/9), 6-3, 7-5), mercredi à Singapour.

Fantastic tennis from both @CaroGarcia and @ElinaSvitolina! #WTAFinals pic.twitter.com/vzFxHQsI1L