W.P., avec AFP

Petra Kvitova a évité le pire après avoir été victime d’une agression au couteau à son domicile mardi. Mais la joueuse tchèque a été blessée à la main par le cambrioleur et sera de ce fait absente six mois, a annoncé mercredi le médecin qui l’avait opérée la veille. Les premières estimations prédisaient pourtant un arrêt de trois mois pour Kvitova.

In my attempt to defend myself, I was badly injured on my left hand. I am shaken, but fortunate to be alive. The injury is severe and I will

need to see specialists, but if you know anything about me I am strong and I will fight this. Thank you all again for your love and support