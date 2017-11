Toulouse: Pourquoi il ne faut absolument pas rater ce match Japon–Tonga

L'essai de Kazuki Himeno n'a pas suffi à éviter la lourde défaite du Japon face à l'Australie (30-63), le 4 novembre à Yokohama. — Daisuke Tomita / AP / Sipa

A priori, ce n’est pas le type de rencontres que l’on s’attend à voir à Toulouse. Le Japon et les Tonga s’affronteront pourtant bel et bien samedi au stade Ernest-Wallon. Et ce serait bête de rater ça…

#LiveST Ce matin, opposition entre les avants du Stade et ceux de l'équipe nationale du Japon, actuellement à E. Wallon avant Japon/Tonga, samedi à 17h15 ! pic.twitter.com/ZD7blCRjaF — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 14, 2017

Parce que Toulouse ne peut pas cracher sur un match international. Du rugby de sélection, la Ville rose n’en voit pas tous les jours. En novembre 2016, la France avait corrigé les Samoa (52-8) au Stadium, mais c’était sept ans après sa dernière visite. Aussi, en attendant la Coupe du monde 2023, pas question de bouder ce match entre le onzième du classement de World Rugby (le Japon) et le quatorzième (les Tonga). Et pour les fans de haka, sachez que les « Ikale Tahi » (Aigles des mers) tongiens ont aussi le leur, comme leurs compatriotes treizistes.

Parce que le Japon est la sensation du siècle. Dix pays y jouent, et la Nouvelle-Zélande gagne à la fin. C’est à peu près la vision du rugby qu’en ont ses détracteurs. Or, le Japon est venu perturber la hiérarchie (trop) bien établie lors de la Coupe du monde 2015, en matant l’ogre sud-africain (34-32). Peut-être la plus grande surprise de l’histoire de ce sport. Le jeu inspiré et rapide des Brave Blossoms (les Braves Bourgeons, ça rend moins en VF) a séduit le public, même si les derniers résultats sont moins probants, avec deux grosses défaites cet été contre l’Irlande (22-50 et 13-35) et une raclée face à l’Australie (30-63, le 4 novembre).

Jamie Joseph aligne enfin cette 3ème ligne japonaise monstrueuse qu'on attend depuis des semaines. Himeno/Mafi/Leitch. La meilleure possible pour le Japon. pic.twitter.com/fWinnzD8gW — Hinato (@AkimotoHinato) November 16, 2017

En face, les Tongiens, réputés pour leurs plaquages désintégrants et leur victoire sur la France (19-14) au Mondial 2011, restent sur un court revers face aux Barbarians britanniques (27-24), le 10 novembre à Limerick, en Irlande.

Parce que ce sont de futurs adversaires des Bleus. Après la Nouvelle-Zélande (18-38) et l’Afrique du Sud samedi, la France bouclera sa série de test-matchs le 25 novembre contre le Japon, dans la toute neuve U Arena de Nanterre. Le pays d’ Hayao Miyazaki accueillera la Coupe du monde 2019, quatre ans avant la « nôtre ». A cette occasion, les Bleus ont hérité d’une poule plus que délicate avec l’Angleterre, l’Argentine, les Etats-Unis et le Tonga.

Angleterre - France - Argentine - USA - Tongahttps://t.co/hsCgigTz29 pic.twitter.com/LqetiPf5NO — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) November 2, 2017

Parce que vous pourrez quand même aller voir le TFC ensuite. Ce match vous attire, mais vous ne voudriez tout de même pas rater l’affriolant TFC – Metz programmé le soir même ? Pas de panique. Ce Japon – Tonga devrait s’achever peu avant 19 heures. Cela vous laisse le temps de rallier le Stadium dans la foulée, puisque la rencontre des Violets contre la lanterne rouge commence à 20 heures.