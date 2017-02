W.P., avec AFP

Deux fois sur le podium de la Coupe du monde de rugby avec les Wallabies dont une en tant que vice champion du monde, en 2003, Dan Vickerman s’est éteint à l’âge de 37 ans.

L’ancien deuxième-ligne d’origine sud-africaine, qui a disputé 63 matches avec le XV d’Australie jusqu’en 2011, est décédé dans la maison familiale à Sydney samedi soir, a indiqué l’ARU dans un communiqué sans donner d’indications sur les circonstances de la mort.

Waking up to sad news about Dan Vickerman this morning. Always enjoyed playing against him. A real competitor and a great guy.