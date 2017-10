EN DIRECT. Ligue 1: Les Dijonnais ont la dalle et Paname patine (un peu)... Suivez Dijon-PSG en live avec nous

Salut mes oursons et bienvenue chez vous pour suivre ce deuxième match de la neuvième journée de Ligue 1. Au programme, le déplacement du PSG à Dijon (ou la réception dijonnaise du PSG, c’est comme vous le sentez) au stade Gaston-Gérard et sa belle pelouse. Après une trêve internationale qui a semblé ne jamais finir, les hommes d’Unai repartent au charbon avec un calendrier chargé. Ouais, après une petite escale à Dijon, les Parisiens se déplaceront ensuite à Anderlecht en Ligue des champions avant de rendre visite aux Marseillais pour un classique qu’on attend avec impatience. Après la défaite monégasque à Lyon hier, le PSG a un gros coup à réaliser cette aprem en cas de victoire puisque Neymar and co' prendraient 6 points d’avance sur l’ASM. En face, les Dijonnais vont faire comme chaque équipe qui joue Paname, résister le plus longtemps possible. Voilà, vous savez à peu près tout.

>> On se retrouve sur les coups de 16h15-16h30 pour vivre tous ensemble, comme de bons copains de récréation, ce match entre le DFCO et le PSG.