PSG: La MCN? «J'ai joué avec Figo, Cristiano Ronaldo, Rui Costa», rappelle Pedro Miguel Pauleta

Pauleta et Luis Figo — HARTMANN CHRISTIAN/SIPA

109 buts en matchs officiels, des trophées, des moments de galère et des adieux inoubliables. On ne le répétera jamais assez, Pedro Miguel Pauleta est une légende du Paris Saint-Germain. Loin des terrains, l’ancien buteur parisien continue d’œuvrer dans l’ombre pour le PSG. C’est par exemple sous son impulsion que le vice-champion de France a récemment ouvert une académie à Lisbonne.

Hier, Pauleta a inauguré la 1ère académie du PSG au Portugal, à Lisbonne. Elle se base sur un foot à 5 pour fille/garçon de 5 à 14 ans. pic.twitter.com/1n2BouyK6i — Primeira Liga FR (@PrimeiraLigaFR) September 22, 2017

A cette occasion, l’aigle des Açores a été interrogé sur le mercato parisien et l’équipe d’Unai Emery. Et vous savez quoi ? Pauleta est à peine impressionné par le trio Neymar Cavani et Mbappé. « Bien sûr [j’aurais aimé jouer avec eux]. Mais j’ai joué à une époque différente et j’ai eu la chance de jouer en sélection avec Figo, Cristiano Ronaldo, Rui Costa… mon époque à Paris a aussi été un bon moment. », a-t-il déclaré au quotidien Le Parisien.

Pauleta croit en Di Maria

Le Portugais apprécie particulièrement le trident offensif du Paris Saint-Germain et encense même le grand oublié de l’histoire, Angel Di Maria : « on parle beaucoup de Cavani, Neymar, du petit Kylian [Mbappé] qui vient d’arriver. Mais il ne faut pas oublier Di Maria qui a tout gagné, il a un talent énorme. Il peut apporter beaucoup dans cette saison. »