VIDEO. Samba, ovation et ambiance de dingue, Neymar a été présenté au public du Parc des Princes

Neymar salue son nouveau public, au Parc des Princes, le 5 août 2017. — ALAIN JOCARD / AFP — AFP

Il est là ! Présenté à la presse hier lors d’une conférence qui restera dans les annales de la Ligue 1, le PSG a mis les petits plats dans les grands pour présenter au public du Parc son nouveau joujou brésilien. Le moment était attendu comme on attend impatiemment ses cadeaux au pied du sapin de Noël.

Une ambiance de dingue au Parc des Princes

Pour l’occasion, le Parc des Princes a ouvert ses portes en avance et, après un DJ set signé Martin Solveig le temps que les gradins se remplissent, le moment est enfin arrivé.

Pour vous donner un aperçu de l’ambiance de dingue qui régnait dans le Parc, et notamment dans le Virage Auteuil où sont réunis les ultras du PSG, voici sans doute la plus belle vidéo de la journée. Supporter du PSG ou non, ce truc donne les frissons.

Le mariage entre le PSG et les supporters du Parc aura commencé le 5 août 2017

Après avoir bafouillé quelques mots en Français, juste de quoi se mettre le public du Parc dans la poche (« Ici c’est Paris » et « Paris est magique »), Neymar a réalisé un long tour de terrain avant de remonter dans les gradins pour voir ses nouveaux coéquipiers lancer leur saison de Ligue 1 2017-2018.

L’histoire retiendra donc que le mariage entre le PSG et les supporters du Parc aura commencé un 5 août 2017. Pour le voir jouer en revanche, les fans du PSG devront attendre la réception de Toulouse, le 19 août prochain. Enfin, si le Barça accepte de valider officiellement le transfert…