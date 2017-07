VIDEO. PSG: Boulette et carton rouge... Double-ration de maladresse pour Trapp contre Tottenham

Kevin Trapp a été catastrophique contre Tottenham — John Raoux/AP/SIPA

Il n’avait plus vécu de soirée aussi cataclysmique depuis le match retour de 8e de finale de Ligue des champions au Camp Nou, et heureusement que celle-ci compte pour du beurre. Mais Kevin Trapp se souviendra longtemps de son match complètement foiré contre Tottenham lors de la pré-saison 2017-18 aux Etats-Unis. Le gardien allemand a été l’un des grands artisans de la victoire… des Spurs contre le Paris Saint-Germain. Ça a commencé par une bourde digne des plus beaux matchs de 3e division district.

[📺 VIDEO] #PSGTOT

L'énorme boulette de Trapp qui offre le but à Eric Dier !https://t.co/GWS2Rr4nXK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2017

Eric Dier peut remercier l’international allemand, qui remettra ça en dix fois pire un peu plus tard dans la rencontre : en touchant volontairement le ballon de la main hors de sa surface alors qu’il avait raté sa sortie, Trapp a pris un carton rouge pour couronner une soirée bien, bien pourrie. Alphonse Areola likes this.

[📺 VIDEO] #PSGTOT

Le carton rouge de Trapp face à Tottenhamhttps://t.co/Ng3he79jsA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2017

Le PSG s’est incliné 4-2 pour son avant-dernier match de préparation. Pour le dernier amical, les Parisiens affronteront la Juventus. Pas une mince affaire.