VIDEO. Paris s'impose, Pastore régale, Alvès est bien là et Matuidi croque... Voici ce qu'on a retenu de ce PSG-Roma

Marquinhos et le PSG démarrent bien l'International champions Cup. — JEFF KOWALSKY / AFP

C’était un galop d’essai et le PSG l’a plutôt bien géré. Pour son premier match amical de la saison, le Paris Saint-Germain s’est imposé, aux tirs au but, face à la Roma après un score d’un but partout dans le temps réglementaire. Le but parisien est signé Marquinhos qui, en pleine surface adverse, a montré qu’il n’était pas Brésilien pour rien.

[Résumé vidéo] Le PSG débute bien ! ⚽️ https://t.co/UiXuesceHc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 20, 2017

Au-delà du résultat, le PSG a montré un visage plutôt sexy pour une première mise en jambe. Et vu qu’au service des sports de 20 Minutes on est un peu taré, on a mis notre réveil à deux heures du mat', et ce même si on bossait à 8h ce matin. Du coup, voici quelques trucs qui nous ont marqués. Sinon, vous auriez un peu de café ?

Le maillot du PSG n’est officiellement pas beau

Layvin Kurzawa a compris qu’on lui avait mis Berchiche dans les pattes pour qu’il se secoue les puces. Et il l’a fait. Bon, il y a eu encore quelques trous d’air en défense et deux ou trois centres à la Bernard Mendy, mais dans l’ensemble on le sent affûté physiquement, chaud techniquement et motivé à l’idée de faire quelque chose de bien cette saison.

Javier Pastore n’a pas changé. Un délice technique (comme sur ce double contact en pleine surface en première période), des passes laser (comme celle lobée, en profondeur, pour Jesé à la 20e) mais aussi un refus de conclure les occases lui-même (comme sur ce double contact en pleine surface en première période, bis).

Adrien Rabiot met énormément de brins à ses adversaires directs (Thiago Motta style !), il a d’ailleurs pris un jaune, mais on met une grosse pièce sur le fait que le marquis parisien va exploser cette saison et prendre une dimension de malade au PSG.

Dani Alves va allonger caviar sur caviar en direction des attaquants cette saison.

Unai Emery est toujours autant en transe sur son banc. Limite flippant le Basque.

Matuidi croque toujours autant devant le but.

Comment a-t-il pu la mettre à côté ? 🤔 https://t.co/49E3ITHAXj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 20, 2017

En plus, c’est pas la pire occase qu’il rate, l’animal…