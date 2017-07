EN DIRECT. PSG: Suivez les (probables) présentations de Dani Alves et Yuri Berchiche avec nous...

Salut les Minutos! Le PSG a enfin lancé son premier mercato de l'ère Antero Henrique avec deux recrues, deux défenseurs latéraux en l'occurrence. A droite, il nous vient du Brésil, laissé libre par la Juve, il apportera talent et expérience au Paris Saint-Germain... Daniiii Alves! A gauche, personne ne le connaît vraiment, il nous vient du Pays Basque, a 27 ans et a été recruté pour mettre la pression sur Layvin Kurzawa: Yuri Berchiche! Vous l'aurez compris, le club parisien va très probablement présenter ses deux nouveaux joueurs à la presse cet après-midi, et on va liver tout ça.

>> Rendez-vous à 16h pour les confs (99% de chance que la conf' commence en retard)