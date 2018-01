Le départ de Loïc Rémy de Las Palmas ne fait plus l’ombre d’un doute. Pourquoi ? Parce que l’ancien Lyonnais et le nouveau coach de l’équipe se sont mutuellement allumés par médias interposés. C’est le Français qui a lancé les hostilités, vendredi dans les colonnes de La Provincia.

Accusé d’être arrivé en retard lors de la présentation du nouveau staff de Las Palmas, et écarté du groupe par l’entraîneur Paco Jémez, Rémy a dézingué son coach.

L’entraîneur m’a traité comme une merde, parce que je me suis senti comme une merde quand tout cela est arrivé. Il ne m’a même pas parlé. Il n’a pas eu assez de couilles pour venir devant moi et me dire, "tu ne joues pas à cause de ça ou de ça", et qu’on en finisse. (…) Pour moi, il y avait autre chose. Ce n’est pas parce que nous sommes arrivés en retard qu’il nous a écartés. Je n’en reviens pas parce que ce qui s’est passé a été un manque de respect total de la part de l’entraîneur. »

« Rémy est un menteur »

Une telle attaque ne pouvait pas rester sans réponse de la part d’un coach qui a pour objectif de sauver Las Palmas (19e de Liga) de la relégation. « Je ne pensais pas devoir parler de ça, mais je vais éclaircir certaines choses, a déclaré Jémez en conférence de presse. Ici, Rémy a été traité avec plus de respect qu’il ne m’en a montré. Nous le respectons parce que nous avons acté son départ pour des raisons sportives, alors que c’est surtout pour des raisons disciplinaires. La vérité est facile à démontrer parce que trente personnes se trouvaient là quand les choses se sont produites »

Dans la foulée, Paco Jémez a tenu à expliquer dans les détails la scène à l’origine de cette guerre ouverte entre les deux hommes : « Rémy n’est pas arrivé en retard une fois comme il l’a dit, mais deux fois. En plus, la première fois qu’il est arrivé en retard, il entre dans la pièce et ne se présente pas alors que c’était une réunion de présentation (du staff technique). Sur le terrain, je dis à toute l’équipe que face à de telles circonstances (la lutte pour le maintien), nous devons agir de façon différente et que je ne laisserai pas passer certaines choses parce qu’il s’agit d’un manque de respect. Vient le dîner, et il arrive encore en retard. C’est là que je lui dis de rentrer chez lui et qu’il ne jouera pas une seule minute avec moi. Qu’il voit avec le président pour régler sa situation ! Je pense que je ne pouvais pas être plus clair. Et il y avait 30 personnes. Je ne sais pas pourquoi Rémy ment. Ce n’est pas une question de ne pas avoir de c… Rémy est un menteur parce qu’il ne dit pas la vérité. »

« S’il ne comprend pas, qu’il s’achète un dictionnaire !, a conclu le coach espagnol. Je pense que je parle clairement et je lui ai dit ce que je pensais devant 30 personnes. (…) Au club, ils étaient tous pour que Rémy revienne, mais pas moi. Ici, c’est moi qui commande. Rémy ne reviendra pas »

A.L.G.