On a pas envie de manquer de respect à cette bien sympathique équipe de Dijon, mais l'enjeu de la soirée n'est pas tellement de savoir si le PSG va réussir à s'imposer face au DFCO, mais si Edinson Cavani va enfin devenir le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Avec un but ce soir, il égaliserait le score de 156 réalisations détenu par Zlatan Ibrahimovic. Avec un doublé, il le battrait. Ah, et sinon, Neymar devrait être de retour, ce qui nous offrirait donc pour la première fois de l'année 2017 le trident offensif magique Cavani - Neymar - Mbappé. Ouais, bon courage aux Dijonnais.

>> On se retrouve après le multiplex pour vivre ça...