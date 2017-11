Le choc psychologique n’a pas eu lieu. Nommé mercredi au poste d’entraîneur de l’AS Saint-Etienne en lieu et place d’Oscar Garcia, Julien Sablé n’a pas réussi à retrouver le chemin du succès. Battus vendredi à Lille (3-1), les Verts enregistrent leur quatrième match d’affilée sans victoire en Ligue 1. Une mauvaise passe sur laquelle est revenu le nouveau coach stéphanois.

« Mon équipe vaut mieux que ce qu’elle a montré »

« On est dans un moment de crise de confiance. Mon équipe est capable de faire bien mieux dans la maîtrise technique. Je suis forcément déçu mais ça n’enlève pas mon enthousiasme et l’envie de travailler. Mon équipe vaut mieux que ce qu’elle a montré, c’est indéniable. On a essuyé un gros revers contre Lyon et ça laisse forcément des traces. Depuis il y a eu un changement d’entraîneur et bien sûr que ça a des répercussions sur les joueurs et que ça les perturbe. On vit un moment difficile mais il ne faut pas se désunir », a exhorté Julien Sablé.

« On part un peu dans l’inconnu au départ »

L’ancien joueur a également évoqué ses sentiments au moment de prendre place sur le banc de touche des Verts pour la première fois de sa carrière. « Je ne me suis même pas posé la question. J’étais content que le coup d’envoi arrive car c’est beaucoup de questions. On part un peu dans l’inconnu au départ mais ça ne m’enlève pas l’enthousiasme et l’envie de travailler », a conclu le coach stéphanois. Ça tombe bien, le boulot est immense…

Francois Launay