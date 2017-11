PSG: Dispute de couple entre Neymar et Emery, épisode 32 (déjà)

Neymar et Emery ne s'entendent pas vraiment. — Geert Vanden Wijngaert/AP/SIPA

C’est la trêve internationale, les médias n’ont pas grand-chose à raconter, alors L’Equipe remet une pièce dans la machine avec sa une légèrement survendue sur les relations tendues entre Neymar et Unai Emery. Où en est-on de la telenovela qui passionne le pays ? Clairement dans une passe difficile ou les deux amants se comprennent de moins en moins.

Neymar supporte de moins en moins Unai Emery. Et il ne s'en cache plus vraiment.



L'édition du mercredi 8/11 ▶️ https://t.co/JuByv7MZ9E pic.twitter.com/VohqOKm426 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 8, 2017

Le quotidien sportif évoque une attitude de plus en plus agacée d’un Neymar qui ne ferait même plus semblant de se cacher,à base de petites humiliations quotidiennes : demander très fort les fautes à l’entraînement (ça permet de crier sur l’entraîneur à moindres frais), voire, insulte suprême, lui jeter un regard noir quand l’Espagnol vient lui donner des consignes, l’air de dire « bouge de là, t’envahis mon espace vital ».

Dans cette ambiance proche de la guerre atomique, comme vous pouvez le constater, Emery s’efforcerait de faire des efforts, comme raccourcir les fameuses séances vidéos trop longues pour le Brésilien et certains de ses coéquipiers ? Le problème, c’est que l’ancien coach de Séville veut en dire toujours autant avec la moitié de temps, et que plus personne ne comprend rien. La preuve, Angers n’a pris que cinq buts le week-end dernier. La crise arrive. Enfin, il faut croire.