Événement isolé ou nouvelle polémique au PSG, un mois après le penaltygate ? Au doigt mouillé, on opterait pour la première solution, mais ne sait-on jamais. Neymar a fait acte de rebellion devant son entraîneur, Unai Emery, pendant l’entraînement de vendredi, affirme L’Equipe, dans son édition dominicale.

Pour faire court, le coach basque avait prévu, vendredi, une session d’entraînement très légère pour ceux qui avaient joué en Ligue des champions contre Anderlecht en Ligue des champions, mercredi. La séance consistait en un vaste échauffement, quelques toros et puis basta, histoire de ne pas traumatiser les organismes. L’autre partie de l’effectif, non-alignée en C1, avait-elle accès à une deuxième partie principalement composée de jeux sur périmètre réduit tandis que le premier groupe a été prié par Emery d’aller s’étirer puis de se faire masser.

Kobe Bryant a été témoin de la scène

Or, comme souvent, Neymar voulait jouer. Il avait les cannes pour et a demandé à l’entraîneur d’être intégré à la partie du groupe qui continuerait de tripoter la baballe plutôt que d’aller aux soins. Hésitant un temps, l’Espagnol n’a pas cédé et a fini par décliner la requête du Brésilien, qui a quitté l’entraînement furieux, dégommant un ballon contre un mur. Frappe dont le bruit en a étonné plus d’un dont Kobe Bryant, alors en visite au Camp des Loges. Un proche de Neymar explique la scène dans L’Equipe.

« Il n’a pas compris que son coach l’en empêche. Il lui a dit que le match avait eu lieu deux jours plus tôt, qu’il avait déjà assez récupéré comme ça, et qu’il avait besoin de s’entraîner. »

On notera qu’Antero Henrique et Maxwell ont observé la scène au loin sans intervenir (pas le style des deux dirigeants). Sans doute parce qu’ils ont compris que ce n’était pas grand-chose. Et puis bon, avec tous ces résultats beaucoup trop convaincants, il faut bien essayer de trouver un ou deux problèmes pour pimenter le quotidien parisien.

W.P.