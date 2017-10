PSG: «On joue pour une ville entière», Marco Verratti évoque le classico (et plein d'autres trucs encore)

Marco Verratti. — J.E.E/SIPA

Il a parlé. On ne l’avait pas beaucoup entendu depuis son été mouvementé, pimenté notamment par les rumeurs de départs au Barça, mais tout ceci est terminé. Marco Verratti, qui a accepté de donner une longue interview à nos confrères de L’Equipe, a abordé un certain nombre de sujets et fait le point sur la nouvelle saison du PSG. Sans tout vous dévoiler non plus, voici quelques points à retenir.

Marco Verratti en une de l’Équipe demain. pic.twitter.com/fOFDpohbP2 — Marco Verratti (@Verratti_France) October 20, 2017

Le classique OM-PSG

Pour moi ça reste un match totalement différent. C’est le sixième OM-PSG que je vais jouer et dès le premier je l’ai senti. Quand tu joues là-bas, c’est toujours compliqué et, pour nous, c’est toujours plus joli de gagner à Marseille que sur un autre terrain. Le stade est plein, entièrement hostile, ça te donne envie d’en faire plus. […] Contre Marseille on est toujours à 100 %. On ne joue pas pour trois points mais pour une ville entière.

Des médias trop exigeants envers le PSG

Quand je vois les commentaires, même lorsqu’on gagne on n’a pas bien joué. Si on bat Anderlecht 4-0 on relève qu’ils ont eu trois occasions… Le football ce n’est pas facile. Barcelone a battu l’Olympiakos et ils ont encaissé un but. L’Atlético a fait match nul en Azerbaïdjan [en Ligue des champions cette semaine]. […] Le PSG a dépensé 400 millions, l’adversaire 10 millions, il faudrait gagner 400 à 0 ? Ça ne marche pas comme ça le foot.

Les envies de départ cet été

C’était vraiment compliqué. Je ne m’attendais pas à passer un été comme ça. Il s’est passé beaucoup de choses que je n’ai pas appréciées, entre autres de la part des personnes à mes côtés (notamment son ancien agent, Donato Di Campli). Ils ont pensé à eux et pas à moi. Moi, je ne suis jamais venu ici pour dire au PSG : « Je veux partir ». La seule chose que je suis venu faire, c’est me faire expliquer des choses que je n’avais pas comprises. […] Je n’étais pas certain qu’on était une équipe avec de très grandes ambitions. Je suis sincère : pour la première fois depuis cinq ans, je me suis demandé si je devais continuer ici. Mais j’ai été rassuré par le projet et les ambitions.

Mbappé, le monstre

Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit déjà à ce niveau. C’est un joueur phénoménal. A seulement dix-huit ans, il y a trois ou quatre joueurs dans l’histoire qui ont fait ça.

Les arbitres français

En France il est interdit de parler avec un arbitre. Dans les autres championnats, en C1, tu peux. […]. En France, c’est comme s’ils étaient les rois et qu’on n’a pas le droit de parler, sauf pour dire : « vous avez raison ». Un dialogue plus tranquille, c’est la meilleure solution.