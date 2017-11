EN DIRECT: Angers-PSG: Neymar et Di Maria ne sont pas là...Pastore d'amour est titulaire...

Il y a des matchs qui ont tous les signes avant-coureurs de la grosse surprise. A 20 minutes, on miserait bien une partie de notre Livret A sur un gros coup angevin cet après-midi au stade Jean-Bouin. D’abord parce que les Parisiens ne sont pas si à l’aise que ça à l’extérieur ces derniers temps (nul miraculeux à Marseille, victoire non moins tardive à Dijon, nul à Montpellier), ensuite parce qu’ils débarquent dans le Maine-et-Loire sans Neymar, touché à la cuisse, Ni Di Maria et Marquinhos, tous deux papa dans la semaine. Il reste de la belle artillerie en magasin, évidemment, mais ça doit donner envie d’y croire aux garçons de Stéphane Moulin.