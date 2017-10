«Les joueurs noirs doivent en faire plus pour réussir», Mino Raiola évoque le racisme dans le foot

L'agent de Paul Pogba, Mino Raiola. — Bruno Bébert / Sipa

Mino Raiola, l'agent de nombreux footballeurs, évoque les discriminations dont sont victimes les joueurs de couleur.

Raiola parle de la jeunesse de Lukaku et des stéréotypes sur les joueurs noirs.

Avec Jorge Mendes, il est l’un des agents les plus influents dans le football mondial. Mino Raiola, qui représente Marco verratti, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic ou Romelu Lukaku, s’est longuement livré dans une interview au site suédois Expressen. L’Italo-Néerlandais est notamment revenu sur le racisme dans le foot, et notamment en Angleterre. « Les gens disent qu’il n’y a pas de discrimination dans le foot ? Mais les joueurs noirs le sont constamment. Il y a une discrimination consciente », clame Raiola.

Pour tenter d’éradiquerle racisme dans les stades, certains footballeurs, à l’instar de Paul Pogba se sont lancés dans la campagne « Respect » de l’UEFA. « Les joueurs noirs sont toujours mis dans un coin, ils deviennent des stéréotypes. Quand ils sont jeunes, ils doivent faire plus pour réussir, analyse Mino Raiola. Ça ne suffit pas d’être bon comme un joueur blanc. Tu dois être meilleur. »

Raiola raconte une anecdote sur la jeunesse de Romelu Lukaku, l’attaquant de Manchester United :

Je parlais à sa mère et quand il était petit, elle devait parfois aller aux matchs avec un certificat de naissance de son fils. D’autres parents pensaient que Romelu n’avait pas 12 ou 14 ans. Il était plus grand et physiquement plus fort, oui. Mais les parents disaient qu’il n’était pas dans la bonne catégorie d’âge. Il est né en Belgique mais des fausses rumeurs disaient qu’il était né en Afrique. »

Romelu Lukaku, auteur de sept buts en neuf matchs avec Manchester United confirme sa bonne saison 2016/2017 avec Everton. En espérant que cela suffise pour que les stéréotypes sur les joueurs noirs s’arrêtent. « J’entends tout le temps que les joueurs noirs ne sont pas techniques. Si on a seulement des attributs physiques, on ne joue pas pour Manchester United. Vous avez besoin de compétences techniques, de l’intelligence, un fort mental et du professionnalisme », conclut Raiola.