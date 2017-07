Mercato: Romelu Lukaku va rejoindre Manchester United pour... 85 millions d'euros!

Bravo Lukaku — Bartholomew/IPS/Shutter/SIPA

On attendait Morata du côté d’Old Trafford (et on n’est pas les seuls, sa femme en personne avait suivi récemment le compte Instagram de Manchester United), ce sera finalement Romelu Lukaku. La rumeur, tombée subitement jeudi, a pris du poids ces dernières heures et c’est désormais plus chaud que chaud, comme on peut le voir sur le compte Twitter du club mancunien.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2017

Rooney vers Everton ?

Avec un profil qui correspond bien à la philosophie de jeu mourinhesque, le buteur d’Everton aura à charge de peser de tout son poids sur la ligne offensive des Reds Devils et, bien sûr, de claquer ses vingt-cinq pions en championnat. Déjà arrivé dans son nouveau club, Lukaku a directement été (bien) accueilli par Paul Pogba. Le milieu français a même publié une petite vidéo de la scène sur compte Insta.

See you tomorrow in training @rlukaku9 #bienvenue #AgentP🕵🏽 A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Jul 8, 2017 at 12:20am PDT

Le transfert du molosse belge, qui ne fait jamais l’unanimité dans le monde du foot (il marque, il pèse, mais ce n’est pas non plus le joueur le plus élégant du circuit), est estimé selon la presse britannique à environ 85 millions d’euros. Une somme banale en Premier League désormais. A moins que, comme l’annonce le Guardian, Manchester décide d’inclure dans le deal Wayne Rooney, qui retrouverait son club formateur.