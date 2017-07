PSG 1-Di Campli 0: Marco Verratti renvoie son agent et passe dans l'écurie de Mino Raiola

L’annonce est tombée mercredi dans la soirée, Marco Verratti a annoncé officiellement qu’il mettait fin à sa collaboration avec Donato Di Campli, son agent à la langue bien (et trop) pendue, et qu’il s’engageait par la même occasion avec l’agent star Mino Raiola.

Voici ce que l’Italien a publiésur son compte Instagram.

J’annonce avec effet immédiat que la seule personne qui peut légitimement gérer mes intérêts sportifs est M. Mino Raiola. Je remercie l’avocat Di Campli pour son excellent travail accompli jusqu’à aujourd’hui et je lui adresse mon estime la plus profonde et immuable.