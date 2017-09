PSG-Bayern: Sarkozy et Hollande débriefent le match en meme

W.P. et B.V.

LIGUE DES CHAMPIONS On s’est beaucoup amusé avec la photo de l’année…

Meme Hollande-Sarkozy sur Dani Alves — 20 minutes

C’était sans doute la photo de l’année. Les deux ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ensemble dans les tribunes du Parc des Princes lors de PSG-Bayern (3-0), et une moue dubitative assez délicieuse du premier.

Forcément, on était obligés de s’en emparer pour rigoler un peu et débriefer cette belle victoire parisienne sous la forme de meme. Evidemment, ça ne vous surprendra pas, ceci n’est que pure invention. Si vous voulez jouer avec nous, n’hésitez pas à créer les vôtres et à nous les envoyer à contribution@20minutes.fr.

>> A lire aussi : PSG-Bayern: Unai Emery ne se cache plus et vise clairement «la première place» du groupe

Meme Sarkozy-Hollande sur Mbappé - 20 Minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur l'Allemagne - 20 Minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur l'Argent - 20 minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur Emery - 20 minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur Cavani - 20 Minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur Areola - 20 Minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur la possession - 20 minutes

Meme Hollande-Sarkozy sur Cavani-Neymar - 20 minutes

Meme Sarkozy-Hollande sur Thiago Silva - 20 Minutes