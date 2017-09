PSG-Bayern: «L'argent a marqué trois buts»... La presse allemande s'est payée Robben

Arjen Robben — Re/action press/Shutter/SIPA

Pour ceux qui l’auraient loupé, le PSG a collé une belle gifle au Bayern Munich. 3-0, clair, net, précis. En Allemagne, la défaite est mal passée dans la presse. Si Bild a préféré s’attarder sur « la soirée noire de Carlo », les autres journaux ont réservé une ou deux punchline à ce bon vieil Arjen Robben, qui avait, on le rappelle, dit avant la rencontre : « l’argent ne marque pas de buts ». On appelle ça tendre le bâton pour se faire battre. Et si les blagues qui suivent sont aussi prévisibles qu’un crochet extérieur + frappe enroulée du Néerlandais, elles n’en demeurent pas moins efficaces.

Robben avant #PSGBAY : "L'argent ne marque pas de buts"



Süddeutsche Zeitung après #PSGBAY : "L'argent a marqué trois buts" pic.twitter.com/wfqPP26RaP — Daily Mercato (@DailyMercato) September 28, 2017

La palme d’or de la phrase acide revient au Süddeutsche Zeitung : « l’argent a marqué trois buts », mais on ne manquera pas de saluer l’envolée lyrique de nos confrères munichois du tabloïd Abendzeitung. « De l’argent, mais des buts ! Le 'million-fort' de Paris autour de Neymar, Cavani et Mbappé n’a laissé aucune chance à la défense du Bayern. »

Sans rancune, Arjen.