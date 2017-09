Cadeau: Le gardien-mur du Bayern Munich Manuel Neuer absent face au PSG

FOOTBALL Le meilleur gardien du monde est blessé au pied et doit se faire opérer...

Manuel Neuer lors du match contre le Real Madrid, le 18 avril. — Shutterstock/SIPA

Coup dur pour le Bayern. Ou coup doux pour le PSG, c'est comme vous voulez. Selon le bien informé journal Bild, le meilleur gardien du monde Manuel Neuer est blessé au pied gauche et va rater plusieurs mois après son opération. Il va donc manquer le choc face au PSG, le 27 septembre prochain au Parc des Princes, et peut-être même le retour face à Paris prévu début décembre à Munich.

Son remplaçant se nomme Sven Ulreich et évidemment, on n'a jamais trop entendu parler de lui. En revanche, lui, a certainement entendu parler de Neymar, Mbappé et Cavani. Ahhhh qu'on a hâte de voir ce match.