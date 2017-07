VIDEO. Football: Tacle de boucher de Keita sur un équipier, c'est la bonne ambi à Leipzig

Naby Keita est un jeune homme sous pression, et la cocotte n’est pas loin d’exploser. Dragué goulûment par Liverpool, qui serait prêt à mettre 70 millions d’euros sur la table pour s’offrir le jeune espoir guinéen de Leipzig (22 ans) selon des sources anglaises, le milieu offensif du dauphin de Bundesliga a un peu trop lâché les freins à l’entraînement du jour.

Tout est parti de ce tacle un peu violent de son équipier Diego Demm, que Keita n’a pas digéré du tout… au point de se venger 30 secondes plus tard en assassinant le pauvre Demm devant le reste de l’équipe complètement abasourdi. Le jeune homme ne souffre que d’un coup, mais Keita n’a pas fait beaucoup pour sa popularité dans le vestiaire. Son club lui a même demandé d’adresser des excuses à son partenaire. C’est bien le moins.

Let off for Diego #Demme. He suffered a bruised knee from a tackle in training, but his meniscus & ligaments are fine. Get well soon, Diego! pic.twitter.com/GG9I4wM6Z4