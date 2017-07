Tout est parti de Football France, le gorafi du foot français. Après avoir vu jouer Adil Rami, Pamela Anderson l'aurait quitté le défenseur, avec qui elle serait en couple selon les journaux people, pour Nolan Roux. Une bonne petite vanne, on rigole.

Sauf que la blague devient information quand un journaliste du JDD évoque «selon les dernières rumeurs» la relation entre l'ancienne sauveteuse en mer d'Alerte à Maliba et l'attaquant de Saint-Etienne. Une information ensuite reprise par l'Equipe, avant d'être modifiée une fois le loup levé.

Quand @leJDD reprend sereinement une info de @FootballFrance_ qui avance que Pamela Anderson a quitté Rami pour... "la légende Nolan Roux".🙊 pic.twitter.com/kevFTsI2WC — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) July 9, 2017

Contacté par France Football, Nolan Roux est évidemment tombé de l'armoire. « Je ne sais pas quel mec a sorti ça, mais bravo à lui (il rigole). Il a dû faire une grosse soirée hier soir... [...] Mais c'est toujours un peu embêtant de recevoir des textos de gens qui se demandent comment c'est possible. Nos amis et notre famille n'y croient pas, et heureusement ! Mes potes en rigolent même. J'ai envoyé la photo à ma mère, elle m'a dit qu'ils (les sites et les journaux) ne savaient plus quoi inventer. Je ne suis pas un people. Franchement : moi à Saint-Étienne avec Pamela Anderson ? Mais où peut se situer le rapprochement ? »

