FOOTBALL Les supporters du club français présents à Dortmund ont été secoué par les événements, mais jamais la panique n'est montée...

Les supporters de Monaco dans les tribunes du Signal Iduna Park de Dortmund, le 11 avril 2017. - Odd ANDERSEN / AFP

William Pereira (avec N.C.)

De notre envoyé spécial à Dortmund,

La stupeur. Les supporters de l’AS Monaco étaient venus à Dortmund passer une nouvelle belle soirée de Ligue des champions, après la folie de Manchester City. Et puis tout a basculé peu après 19h, à une grosse heure du coup d’envoi de ce quart de finale aller. Les médias ont commencé à relayer une information selon laquelle le bus de l’équipe allemande avait été touché par une explosion au moment de quitter l’hôtel. Un événement qui a tardé à être confirmé par le speaker, laissant le public dans l’incertitude.

« Au début on ne savait rien, l’information a mis du temps à arriver jusqu’à nous. On a appris ce qu’il s’est passé par des amis à Paris, et puis seulement après par le speaker, raconte Morgan. On se dit qu’on n’est pas forcément en sécurité où que ce soit, même dans un cadre paisible comme Dortmund. » Le jeune homme est un peu secoué, comme tout le monde dans le stade. Mais la dispersion du public s’est effectuée dans le calme, une fois la nouvelle du report du match à mercredi (18h45) officialisée.

«La seule chose positive, ce sont les chants des supporters de Monaco»

« On est un peu frustré, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, poursuit notre supporter monégasque. On a une pensée pour le blessé. » Le blessé, c’est l’Espagnol Marc Bartra, touché au bras par des éclats de verre après l’explosion d’une vitre du bus. Le défenseur va bien, ça, on le sait. En revanche, aucune explication n’a encore été fournie sur l’explosion. « On est inquiets, pour l’équipe et pour nous, avoue Martin, un supporter du BVB, au moment de quitter l’enceinte. On ne sait toujours pas ce qu’il se passe. Même la police aux abords du stade ne sait rien. La seule chose positive, ce sont les supporters de Monaco qui ont chanté pour nous ».

En attendant d’avoir des nouvelles, les fans de la Principauté ont en effet donné de la voix. Une attention qui a beaucoup touché les Allemands.

Le parcage manifeste son soutien à Dortmund et son public ! #BVBASM pic.twitter.com/s3pqwvwzTt — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 11, 2017

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Et maintenant ? « Maintenant, on va essayer de regarder la deuxième mi-temps de la Juve et du Barça et manger quelque chose avant d’organiser la journée de demain », répond Younès. Et si jamais lui et ses amis ont quelques problèmes pour dormir, ils pourront compter sur les Allemands, qui ont rapidement mis en place le hashtag #bedforawayfans sur les réseaux sociaux pour les aider. Dans ces cas-là, être adversaires ne veut plus dire grand-chose.

Certains Monégasques, en revanche, sont déjà en partance pour l'aéroport. C'est le cas de Jessie. «On est déçu que la fête ait été gâchée, mais on est content qu'il n'y ait pas eu de victimes, assure-t-il. L'ambiance est lourde, mais on fait avec.» Pour lui comme quelques autres, ce quart de finale, ce sera finalement devant la télévision.

