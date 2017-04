B.V.

On n'aura pas vu de buts ni de gestes techniques, mais il y a quand même eu de belles choses lors de cette soirée à Dortmund. Alors que le match est reporté à mercredi en raison des explosions autour du bus du club allemand, le BVB a lancé sur Twitter un hashtag pour inviter les locaux à heberger les supporters monégasques une nuit supplémentaire.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm