Avant Nico et Luis, il y eut Bernard et Marco au PSG. - J.-P. Thomas / Sipa

Jeremy Goujon

En conclusion d’un entretien exclusif accordé à 20 Minutes (à retrouver sur notre site jeudi), Marco Simone est revenu sur les récentes déclarations de son ancien coéquipier au PSG, Bernard Lama.

Dans les colonnes du dernier numéro de So Foot, l’ex-gardien des Bleus avait ainsi décrit l’Italien comme « un gros con qui se la racontait ». L’actuel entraîneur du Stade Lavallois (Ligue 2) réagit ce mercredi.

« Je ne veux pas faire le mec qui est au-dessus de tout, mais il faut avoir la capacité de pardonner, déclare Simone. Moi aussi, j’ai dû parfois faire des déclarations à la con (sic). Celles de Lama ne me vexent pas, je lui pardonne. »

Les leçons de Barça-PSG

À quelques heures du 8e de finale retour de Ligue des champions entre Monaco (avec qui il a été champion de France en 2000) et Manchester City, le coach transalpin (48 ans) a également évoqué le tremblement de terre footballistique survenu la semaine dernière, à Barcelone.

« On apprend d’un match comme ça, assure Marco Simone. Peut-être dans la douleur quand on est supporter de Paris, mais en tant qu’entraîneur, j’ai su capter le message positif. La défaite n’est pas un message négatif pour moi. Il peut y avoir de la tristesse, etc. Mais ça reste un message positif pour mon travail. »

