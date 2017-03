Sport

FOOTBALL Jérémy Mathieu pointe notamment Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa…

Une story du Brésilien Neymar, qui chambre les joueurs du PSG Rabiot et Kurzawa après leur naufrage historique face à Barcelone en ligue des champions, le 8 mars 2017. - INSTAGRAM/NEYMARJR

B.V.

Réaliser la plus grande remontée de l’histoire de la Ligue des champions n’était donc pas une motivation suffisante. Les Barcelonais en voulaient aussi beaucoup aux Parisiens pour leur arrogance après le match aller. Invité de RMC, Jérémy Mathieu a fustigé le comportement des jeunes parisiens, notamment sur les réseaux sociaux. Le défenseur du Barça cite par exemple la photo sur Instagram de Rabiot et Kurzawa, l’un montrant le 4 de 4-0 avec ses doigts, l’autre le V de la victoire.

« Kurzawa ça fait déjà deux fois qu’il fait ça, explique Mathieu. Rabiot pareil. Ils sont jeunes et je pense qu’il leur manque un peu d’humilité. Et dans le monde du foot, ça va vite et ça leur est tombé encore dessus. Il faut attendre la fin des deux matchs de 90 minutes. Il n’y a pas qu’eux. Même les femmes des joueurs, genre Marquinhos qui met une photo avec son chien en montrant le quatre. Ce sont des petits trucs comme ça qui ont bien énervé le vestiaire et c’est pour ça qu’on avait vraiment, vraiment envie de faire la remontada. »

Et c’est pour ça que les Catalans se sont vengés. Sur le terrain, certes, mais aussi après la victoire 6-1. C’est d’abord Neymar qui a détourné la photo de Rabiot et Kurzawa puis Mascherano qui a publié une photo du selfie de la victoire, où Jérémy Mathieu fait un doigt d’honneur. « A la base on a pris 10-15 photos ensemble, poursuit le défenseur international. Au début il manquait des joueurs et on rigolait sur ça. Neymar dit : "venez, on envoie un truc à Kurzawa et Rabiot par rapport à leur photo de l’aller". J’ai beaucoup de respect pour Paris, leurs supporters ou le club. Je ne suis pas un mec à faire la polémique, loin de là. C’était un petit délire juste comme ça. »

