Sport

FOOTBALL Tout ce qu'il faut savoir à l'approche du grand match...

Les joueurs du PSG à l'entraînement à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Barça, le 7 mars 2017. - Manu Fernandez/AP/SIPA

N.C.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Messias

J'espère que Paris va mettre un but d'entrée de match et que ça finisse avec le même résultat qu'à l'aller. Les Blaugrana sont trop confiants, suffisants et arrogants pour prétendre qu'ils vont «se qualifier facilement» après avoir perdu 4-0 à l'aller. Il faut les remettre à leur place et passer un message à toute l'Europe. Le PSG a besoin de cette démonstration pour rendre leur supériorité incontestable et arrêter avec cette thèse de l'accident.

>> Pas mieux Messias. Bon, pour le même résultat qu'à l'aller, peut-être pas quand même, mais je vois l'idée. Et au-delà du message à toute l'Europe, je trouve que c'est surtout pour eux en fait. Pouvoir se dire en sortant de là «cette saison les gars on doit au moins voir la finale. On en a les moyens».

15h46: Sachez que même s'il est forfait, Thiago Motta a fait le voyage pour soutenir ses potes. #espritclub #tousensemble #jenailalarmealoeil

15h40: Niveau lecture, j'ai aussi ceci pour vous. On a pu interviewer l'ami Edi entre les deux matchs, du coup on causé instinct du buteur avec lui. Spoiler, il en a bien conscience de son léger problème d'efficacité dès qu'il a la drôle d'idée de contrôler le ballon.

Cavani: «Je préfère marquer en une touche mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire autrement» https://t.co/0qUtUKrCe1 pic.twitter.com/QA7RlPmyKX — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 8, 2017

15h35: Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas au fait hein. Les commentaires vous sont ouverts, bien sûr, je checkerai de temps en temps. On est là pour discuter.

15h28: Si vous avez toujours voulu remonter les Ramblas à poil mais que vous n'avez jamais osé, c'est le moment.

¿Qué promesa cumplirías si el Barça remonta ante el PSG? ¡Participa con el hashtag #PromesaRemontada! 🙌‼️ https://t.co/AwuGG71tGR pic.twitter.com/3YfzFc1WWv — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 7, 2017

15h25: Si vous voulez en savoir plus sur l'état d'esprit des Parisiens, je vous mets cette petite vidéo compil des conf' de presse d'hier. SE-RE-NI-TE les gars.

15h21: Vous avez la parole, profitez-en. Je vous avoue que personnellement, je mets une pièce sur l'option du milieu.

15h17: Il serait même en feu, l'Argentin, selon la rumeur... On est bien, donc.

JOUR DE MATCH

Angel Di Maria is ready to 🔥 #Fire pic.twitter.com/88sn6vv9v8 — PSG Officiel (@PSG_inside) March 8, 2017

15h12: Pour le PSG, du 4-3-3 classique avec la même compo qu'à aller, sauf le retour de Silva dans l'axe à la place de Kimpembe. La seule interrogation, c'est Di Maria. A priori il s'est bien entraîné hier soir et il devrait pouvoir tenir sa place.

>> Trapp - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

15h10: Un petit point sur les compos annoncées pour ce soir. Côté Barça, on part comme sur les deux derniers matchs de Liga sur une sorte de 3-3-4 (ou 3-5-2 mais très offensif), avec Messi autoru de Suarez dans l'axe, entourés de Neymar et Rafinha. Bref, un truc avec des boulevards derrière sur les côtés et qui ressemble à ça, mais avec Rakitic à la place de Sergi Roberto.

15h07: En parlant du Mundo Deportivo, si vous parlez l'espagnol, vous pouvez aller voir ce qui pour eux constituent les 10 clés de la remontée. Accorchez-vous bien, on y parle de marquer vite et d'avoir un grand Messi.

15h04: Il n'y a pas que les joueurs et le staff, la presse catalane est au taquet aussi, évidemment. Quelques Unes du jour, par mi d'autres.

Nous, on aurait pas mis les parenthèses. - EL Mundo Deportivo

15h02: Pour démarrer tranquillement et dans la sérénité la plus totale, on va parler... de ces discours barcelonais QUI COMMENCENT A NOUS SAOULER UN TRUC DE OUF. Notre envoyé spécial vous explique tout ça.

Ligue des champions: Le Barça y croit tellement que ça en deviendrait presque insultant pour le PSG https://t.co/AJzz1H8yeV pic.twitter.com/oqLSIkDXzg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 8, 2017

15h00: SALUT TOUT LE MONDE ! Bienvenue chez nous pour suivre l'avant-match de ce grand et beau Barça-PSG qui nous attend ce soir. On va passer l'aprem ensemble, pour se chauffer tranquillement et ne rien rater des dernières infos qui tombent.

Trois semaines qu’on attend ça. Qu’on attend de savoir si le PSG peut confirmer sa soirée de grâce du match aller, s’il fait vraiment partie maintenant des très grands d’Europe, s’il peut résister à la furia du Barça qui ne manquera pas de déferler sur ses buts… Toutes ces questions doivent trouver leur réponse ce soir, au Camp Nou, où les Parisiens doivent défendre leurs quatre buts d’avance acquis au Parc. Pour vous aider à patienter, on va vous faire vivre l’avant-match, avec toutes les infos utiles/futiles/marrantes qui circulent autour de ce match.

>> N’hésitez pas à participer, c’est toujours plus facile de patienter à plusieurs.

Mots-clés :