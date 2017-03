Sport

LIVE Monaco doit s'imposer s'il veut garder ses distances avec Paris et Nice...

Kylian Mbappe, le 21 février contre Manchester City - Ryan Browne/BPI/Shutter/SIPA

LIGUE 1 - 28e JOURNEE (mi-temps)

MONACO-NANTES: 3-0

Mbappé (5'; 45+1'), Germain (43')

45+2': C'est la mi-temps! Dur dur pour Nantes de prendre ces deux buts juste avant la pause... Ca va être compliqué pour ne pas dire impossible!

45+1: ET REBELOOOOOOTE. Superbe centrde Bernardo Silva, cepetit génie de Mbappé n'a plus qu'à mettre sa tête! Grosse saveur

43': BUUUUUUUUT ! Valère Germain!!!!! Petit contrôle poitrine, et il n'y a plus qu'à pousser la balle dans le but de Dupé, qui peut rien faire!

40': OH Subasic qui capte un coup franc super bien placé à l'entrée de la surface. Monsieur propre!

37': O Bernardo Silva qui tente le combo sombrero / frappe. Super sexy

35': Oh Valère Germain trop petit pour choper ce centre!

32': Oui, on ne se la pose plus trop celle-ci

30': Oh quel dommage. Monaco combine bien dans la surface nantaise mais Silva n'a jamais reçu le centre

27': Ca se réveille un peu des deux côtés, mais c'est pas encore ça

25': Bon Nantes tente un peu sa chance mais même obtenir un corner a l'air fastidieux.

22': Rougier est à terre après un choc avec Fabinho.

21': Hop là Dupé au boulot pour capter un centre de Mendy

20': On sent quand même que Monaco ca peut partir très très très vite

19': Il commence à s'ennuyer Dupé là

16': Après la folie du premier but, le soufflé est un peu retombé en fait...

15': OUHHH Dupé qui se fait peur face à Germain dans les airs!

13': Haha.

Selon François Fillon, il y a 200 000 spectateurs ce soir au Stade Louis II. #ASMFCN pic.twitter.com/BwY0p2FznN — Troisième Poteau (@TroisiemePoteau) March 5, 2017

12': OUHHHH le centre de Sidibé coupé par un Nantais! On va voir des buts ce soir les amis, je pense

9': On se fait peur quand même un peu dans la défense monégasque. Go Nantes!

7': Au passage la chevauchée de Silva avant son tir était dingue..

5': Oh que ca commence fort à Louis II. J'ai un peu peur pour Nantes là.

5': BUUUUUUUUUUUUT! MBAPPPEEE qui reprend à la volée après un tir contré de Silva!

2': Sur les 7 derniers match face à Nantes, Monaca c'est 6 victoires et un nul. Ca en jette hein

1': Pas bien rempli ce Louis II...

1': C'est parti!

20h59 : Minute d'applaudissements pour Raymond Kopa

20h55: Tu m'étonnes qu'elle monte la pression avec l'attaque qu'ils ont en face

20h50: Et maintenant celle de Monaco, qui fera sans Falcao ce soir.

20h50: La compo de Nantes

20h45: Salut les amis ! C'est parti pour le live ! J'espère que vous êtes bien installés pour ce Monaco - Nantes, car ça va être chaud! Après Toulouse-Lille, on espère des buts en cascades, du football champagne et des sensations fortes! A suivre les compos!

Match à enjeu ce soir pour clôturer cette 28e journée de ligue 1. Pour Monaco, qui nous a offert du spectacle cette semaine en s’imposant 4-3 face à Marseille en huitième de finale de Coupe de France, il faut absolument gagner ce match afin de garder ses distances au classement avec Paris et Nice. Nantes, de son côté a besoin de points, pour continuer à s’éloigner de la zone rouge. Mais depuis l’arrivée de Sergio Conceiçao à la tête du FC Nantes, l’équipe a retrouvé un second souffle et pourrait bien poser quelques soucis à l’ASM.

>> Rendez-vous vers 20h45 pour suivre ce match

