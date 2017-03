Sport

LIVE Les Girondins recoivent Lyon à l'occasion de la 28e journée...

Valentin Vada, auteur du premier but bordelais . AFP PHOTO / NICOLAS TUCAT - AFP

B.D.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Bordeaux-Lyon: Mi-temps (1-0)

48': Ca commence mois fort qu'en première période...

46': On prends les mêmes et on recommence. Pas de changement à la mi-temps

46': C'est reparti!

45+2': C'est la mi-temps ! Un duel engagé entre les deux équipes entaché par deux grosses erreurs d'arbitrages.

45+1': Ohhh la frappe de Mammana qui passe juste au dessus de la transversale

40': Jean-Michel Aulas va beaucoup mieux d'un coup

37': Pas photo sur la faute de Diakhaby

37': Carton pour Malcolm pour simulation! Ca méritait un pénalty. Quelle erreur d'arbitrage encore une fois!

35': Coup franc de Memphis à 1000 mètres au dessus du but de Carrasso.

32': Ca va finir par rentrer pour l'OL

29': Grosse séquence offensive pour les Lyonnais qui veulent rappeler qu'ils ont quand même claqué 12 buts sur les deux derniers matches.

27': OULALA Memphis qui fonce sur Carrasso, et tire du gauche. Mais le gardien bordelais assure et évite la douche froide

25': Après Morel et Gonalons, un jaune pour Gajic. Ca va saigner ce soir

22': La défense de Bordeaux fait le taf pour le moment et ne se laisse pas impressioner par Lacazette

18': Grosse ambiance dans les tribunes, en tout cas. Il va falloir continuer à mettre de la voix, car Lyon est chaud pour remonter

16': Jean-Michel Aulas rie jaune... On va en entendre parler.

15': BUUUUUUUUUT de Valentin Vada!!!!! qui est hors jeu! Mais but quand même!

12': Gonalons au sol après un choc dans un duel aérien... Sérieux les mecs, il vient à peine de revenir.

9': Première frappe de Lacazette! Pas cadrée, mais les deux attaques se répondent. S'il n'y a pas de buts ce soir je me fais prêtre.

6': Bon en tout cas il y a de l'engagement, ça fait plaisir.

3': Jeremy Morel est chaud dites donc.Il va pas finir le match s'il commence comme ça

2': Première frappe de Bordeaux. Rien de dangereux mais ça commence bien

2': Il flotte pas mal à Bordeaux ce soir. Mais bon rien comparé à Niort-PSG

1': C'est parti!

20h46: Pfffff des frissons après cette minute pour un des plus gros talents du foot français qui nous a quitté aujourd'hui

20h45: Minute de silence pour le fabuleux Raymond Kopa.

20h39: Et maintenant celle de Lyon, avec Memphis et Gonalons de retour.

20h39: La compo de Bordeaux !

20h30 : Rebonsoir les amis. J’espère que vous êtes chaud pour cette 28e journée de ligue 1 entre les deux rivaux au classement. Lyon s’était incliné lors du match aller (1-3), on va voir si les hommes de Génésio ont la vengeance dans la peau.

19h45 : En attendant cette première affiche de la 28e journée, un peu de lecture pour vous !

>> Vous êtes amoureux du Brésilien Malcolm ? Ça tombe bien on a un papier pour vous, à lire ici

>> Quelle trace a laissé Memphis Depay auprès des supporters de Manchester United ? C’est ici.

19h45 : Hello les amis ! Ce soir pour cette 28e journée de Ligue 1, je vous propose un joli Bordeaux-OL de derrière les fagots ! Deux équipes plutôt en formes qui pourraient bien nous proposer un spectacle intéressant. Sur les quatre derniers matches, l’Olympique Lyonnais a passé 20 buts ! Une attaque en forme dont les Bordelais devront se méfier. Côté Girondins, on se défend pas mal non plus. Les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont subi qu’une seule défaite (et c’était face à Paris…) lors des cinq dernières rencontres. Autant dire que rien est joué ce soir.

>> On se retrouve à partir de 20h30 pour suivre cette rencontre

Mots-clés :