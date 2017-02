Sport

FOOTBALL Vivement l'équipe de France pour celui-là...

Moussa Dembele a inscrit un joli but pour le Celtic lors du match nul contre Manchester City (3-3) en Ligue des champions, le 28 septembre 2016. - Jane Barlow/AP/SIPA

B.V.

Franchement, si celui-là ne porte pas le maillot bleu dans les deux années à venir, c'est qu'on y connait vraiment rien au foot. Et même si c'est effectivement ce que la majorité d'entre vous pense (régalez-vous dans les commentaires), on a encore un peu d'estime de nous-même. Long story short: Moussa Dembélé est un monstre. L'attaquant de 20 ans formé au PSG et passé par les équipes de France U17, U18, U19, U20 et Espoirs (!) régale tous les week-end en Ecosse qui ça en devient gênant. Nouvelle exemple samedi.

Alors certes, ce n'est que l'Ecosse. Mais 1) les lucarnes fonctionnent dans tous les pays pareil 2) il a planté un doublé en Ligue des champions cette saison à Manchester City.

Voilà, c'est tout pour nous.

