FOOTBALL Décidément, les Bavarois adorent coller des roustes au HSV…

Lewandowski et le Bayern se sont bien amusés contre Hambourg (8-0), le 25 février 2017. - Michael Sohn/AP/SIPA

Il y a des adversaires, comme ça, qui vous réussissent particulièrement bien. Prenez Hambourg, par exemple, pour le Bayern Munich. Cela fait des années que les Bavarois torpillent le HSV chez eux. Les derniers matchs en date? 5-0, 8-0, 3-1, 9-2, 5-0, 6-0. Rien que ça. Et bien la folle série s'est poursuivie ce samedi. Cette fois, le Bayern l'a emporté... 8-0 !

Lewandowski a inscrit un triplé, Coman, entré un jeu, un doublé. Les autres buts ont été signés Vidal, Alaba et Robben. Thomas Müller, toujours en panne de but, n'a pas profité de l'orgie, mais il a livré un match remarquable, son meilleur cette saison, et est directement impliqué sur au moins 4 des huit réalisations de son équipe.

Après avoir collé un 5-1 à Arsenal en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le Bayern confirme son grand retour en forme. Malgré les victoires convaincantes de ses poursuivants Leipzig (3-1 contre Cologne) et Dortmund (3-0 à Fribourg), le club bavarois compte toujours cinq points d'avance sur le RB et 13 sur le Borussia en tête de la Bundesliga.

