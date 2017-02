Sport

FOOTBALL La course à l'Europe s'intensifie...

Dimitri Payet lors de OM-Guingamp, le 8 février 2017 au Vélodrome. - BORIS HORVAT / AFP

B.V.

OM - Rennes: 0-0

50': Il suffit que je dise ça pour qu'on voit une bonne passe de Payet et un bon centre de Thauvin. Résultat? Un tir contré de Njie et une réprise de Payet. Sans réussite.

48': La qualité de passe côté OM c'est quand même moyen ce soir. C'est con y a des vrais joueurs de ballons mais c'est imprécis.

46': C'est reparti au Velodrome. L'OM à 45 minutes pour faire la diff'.

46': C'est la mi-temps ! L'OM a bien débuté puis s'est pas mal fait bouger par nos amis Bretons. Bref, 0-0.

45': Ah le contrôle de la main de Sansonnnnn ! Il pouvait partir au but sinon. Dommage pour l'OM...

44': Rappelons à toutes fins utiles que c'est le dernier match de l'OM avant le big game, le classico la semaine prochaine face au PSG. Encore une fois au Velodrome.

42': Duels gagnés: Marseille 16, Rennes 32. On sait quelle équipe a le plus envie aujourd'hui.

39': Ouais bah pas convaincu par notre ami Njie devant. C'est pas son poste, certes, mais bon...

36': Y a des gros trous quand même au milieu côté OM. Rennes aura des occasions si ça en reste là.

33': Ca va mieux côté Rennes depuis cinq-dix minutes. L'OM devrait mener au score cela dit, mais maintenant que l'orage est passé...

30': Il est pas mal du tout ce petit Mubele côté Rennes, il a du feu dans les jambes.

27': Njie, passion hors-jeu.

25': Les Rennais ont rien fait du match mais sur une seule action ils ont tiré trois fois au but. Les trois fois c'est contré par la défense de l'OM, en place.

22': Nonnnn la boulette du duo Anguissa - Pelé !!!!!!! L'OM a failli prendre un but casquette. Mais genre vraiment casquette. Limite béret Kangol.

20': Donc c'est fait, Amalfitano sort lui aussi. Deux changements déjà côté Rennes!

18': Ah bah Payet encore ! Il tricote dans la surface avant d'envoyer une bonne frappe stoppée par Costil. Ca joue là

15': Il est encore un peu dans le dur physiquement Dimitri Payet, mais dès qu'il a le ballon au pied par contre ça bagaye côté rennais.

12': Ah bah dites donc c'est Saïgon ce début de match côté Rennes. Amalfitano blessé se fait soigner la cuisse. Chantôme blessé sort, remplacé par Diakhaby. A ce rythme-là Gourcuff aura fait ses trois changements au quart d'heure de jeu.

9': Oh mon pote cette frappe un peu lobée/enveloppée de Payet! C'était propre et ça tape le haut de la barre. Talent, talent, talent.

6': Défense assez expérimentale de l'OM ce soir puisque Sakaï est forfait, c'est Anguissa qui défend à droite. Et c'est la première de Sertic dans l'axe.

5': Je vous le dis tout de go, je suis

- pour Thauvin et Payet

- Contre Njie et Sio

Une sombre histoire de fantasy league mpg.

3': N'Jie croque déjà !!!!!! Incroyable il est seul face à Costil et tente un fort joli lob mais il passe à côté. Quelle énorme occasion. Il n'a pas changé le coquin.

2': Belle ambiance au Vel' ou apparemment c'est déjà le printemps. Perso on se gèle ici.

1': C'est parti !

16h57: Les compos !

OM : Pelé - Sertic, Anguissa, Rolando, Evra - Vainqueur, Lopez, Sanson - Thauvin, Njie, Payet

Rennes : Costil - Danzé, Gnagnon, Mendes, Baal - Amalfitano, Chantôme, André, Prcic - Mubele, Sio

16h55: Coucou nous revoilà ! Vous êtes prêts pour ce match? L'OM affronte Rennes dans son Velodrome.

16h: L'OM doit ABSOLUMENT gagner pour rester dans le coup de la course à l'Europe. Sans Bafé Gomis, blessé au genou pour quelques semaines.

16h: Salut à tous. D'ici une heure, l'OM va recevoir le Stade Rennais pour le deuxième match de cette 26e journée de Ligue 1. Hier soir, Bastia a accroché Monaco (1-1).

Ce coup de moins bien, on ne s'y attendait vraiment pas. Battus à Nantes (3-2) dimanche dernier, les Marseillais ont coupé leur élan et ont définitivement dit bye-bye à leur rêve de Ligue des champions dès l'an prochain. En revanche, pour ce qui est de la Ligue Europa, les espoirs sont encore permis mais il va falloir se mettre à gagner, notamment au Vélodrome. Ca tombe bien, c'est Rennes qui se déplace à Marseille ce samedi après-midi. Et en cas de victoire, les hommes de Gourcuff reviendraient à hauteur de leur adversaire du jour.

>> On se retrouve un peu avant 17h pour suivre ce bon petit match de Ligue 1...

