FOOTBALL Toutes les infos transferts du 26 janvier 2017...

Rudi Garcia et Patrice Evra vont désormais bosser ensemble. - OM

R.B.

Les principales infos du jour

> Patrice Evra a signé à l'OM et il sera présenté à 19h30

> Clément Grenier n'ira pas à Nice

> Jesé devrait être prêté à Middlesbrough

> Andy Delort très proche de Toulouse

C'est fini pour ce live les amigos! Merci d'avoir suivi la journée mercato avec nous, on se donne rendez-vous demain pour plus d'infos transfert et de rumeurs bidons. Salut!

22h32: Allez, on boucle la journée mercato sur le best de l'arrivée de Tonton Pat' à l'OM

«J'viens pour donner du Patrice Evra à tout le monde !» Les premières punchlines de Tonton Pat' à l'OM... https://t.co/p7YTudqdxS pic.twitter.com/9eAS65TjAg — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) January 26, 2017

20h04: ALERTE DEMAGOGIE. Evra frappe fort d'entrée.

🎙P. Evra : « À l'@UEFAEURO l'ambiance au @orangevelodrome était incroyable. Si on avait joué la bas la finale on l'aurait sûrement gagné » — Olympique Marseille (@OM_Officiel) January 26, 2017

19h52: Mounier renforce l'ASSE!

L'info émane du Progrès. Les Stéphanois se renforcent avec l'arrivée d'Anthony Mounier en provenance de Bologne. Le milieu offensif débarque en prêt avec option d'achat. C'est clairement un joli coup de la part des Verts. C'en est presque surprenant.

19h48: Pat' Evra tient actuellement sa première conf' en tant que joueur de l'OM

19h42: Karanka (Middlesborough) en pince pour Jesé

« Notre intérêt est très grand. C'est un joueur que je connais depuis sept ou huit ans et c'était l'un de mes joueurs préférés quand je travaillais en Espagne », a déclaré Karanka sur le site internet du club anglais. Et d'ajouter: « Je connais son potentiel (...) il a les qualités pour nous aider. (...) Il a un avenir incroyable devant lui et nous essayons de le convaincre que ce futur peut être ici. » C'est beau.

18h16: Sinon d'après Téléfoot ça avance bien sur le dossier Payet.

L'OM et West Ham serait tombés d'accord sur un transfert autour des 30 M d'euros.

Sachez par ailleurs que le départ de Payet est en partie dépendante de l'hypothétique arrivée de Snodgrass (Hull) à West Ham. Le joueur est courtisé par d'autres clubs, dont Middlesborough (qui piste aussi Jesé).

OM : Décision imminente dans le dossier Payet ?

► https://t.co/24FrVBhf3Q pic.twitter.com/gwyf1UanWn — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 26, 2017

16h24: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ?

16h: Eh ben voilà, il est là notre ami Subotic. Beau comme un camion.

15h30: La première recrue de l'ère Lopez est donc ce jeune défenseur paraguayen de 23 ans. Bienvenue dans le Nord mon gars.

15h18: Mais oui les grands débuts de Tonton vendredi soir au Vélodrome. MAIS OUI.

15h: Pendant ce temps, Monaco nous sort encore un jeune joueur de derrière les fagots.

BREAKING : selon Globoesporte, le latéral gauche de Flamengo, Jorge (20 ans), a été vendu à Monaco !https://t.co/nsJ7KHVUgM — Daudi (@Baldrs_) January 26, 2017

13h37: Andy Delort n'est pas encore à Toulouse, mais les Tigres ont déjà trouvé son remplaçant en la personne de l'international chilien Eduardo Vargas. Allez les Mexicans, dîtes oui pour Andy maintenant.

13h30: Vraiment aucun regret Bruno ? OK, c'est toi qui vois.

B.Genesio "On a réfléchi à l'arrivée de Patrice Evra mais on est plutôt dans une stratégie de recrutement de jeunes talents" #Mercato — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2017

12h39: ON A DIT STOP LE PSG.

12h17: Selon RMC, Anthony Mounier serait proche de rejoindre Saint-Etienne. Pas dit que les Verts accueillent le milieu offensif de Bologne les bras ouverts ; c'est un ancien de l'OL et cette vidéo va le poursuivre.

12h01: Pour votre gouverne, le défenseur du Borussia Dortmund Neven Subotic a été autorisé par le club allemand à négocier son transfert. Le Serbe pourrait filer en prêt à Cologne.

.@NSubotic4 ist ein verdienter Spieler. Borussia Dortmund hat ihm daher gestattet, mit einem anderen Klub in Verhandlungen zu treten. — Borussia Dortmund (@BVB) January 26, 2017

11h45: Faîtes le venir cet hiver et dare-dare.

11h28: Bagger: «Evra, il arrête quand sérieux ?»

Ben pas tout de suite à priori. Mais je peux me tromper.

10h40: Oui le PSG, on a compris. Il a signé chez vous, Gonçalo Guedes.

10h30: Dans L'Equipe de ce jeudi matin, on apprend que Dimitri Payet connaît déjà son salaire marseillais. L'international tricolore devait toucher 7 millions d'euros bruts par an à Marseille. Enfin ça, c'est seulement si l'OM et West Ham trouvent un accord.

10h16: Concernant Andy Delort à Toulouse, Pascal Dupraz avait déjà annoncé mercredi que l'affaire était bien engagée avec l'attaquant. On attend maintenant la confirmation officielle de la chose.

10h15: Jean-Michel Aulas tente de le cacher comme il le peut, mais il a bien les boules de voir Patrice Evra signer à l'OM et pas chez lui.

L’OL a manqué Patrice Evra? «La stratégie est de recruter des jeunes», précise Jean-Michel Aulas https://t.co/HCNwasBxKC pic.twitter.com/mnwdIike4a — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) January 26, 2017

10h11: t64isane : «Un petit jeune à l'OM qui mise sur l'avenir.»

Bon, il n'a signé qu'un an et demi. Mais oui, il ne va pas régaler pendant les quatre prochaines années.

10h10: Voir Evra débarquer dans ton club, c'est un joli cadeau ? Je vous laisse juger.

9h57: Au cas où, si vous êtes un passionné de la Ligue 2. Ou si vous avez quelques secondes à perdre.

9h26: Si vous ne savez pas quoi faire à l'heure de l'apéro, venez suivre ça.

9h15: La dernière publication de Patrice Evra sur Instagram est cette vidéo réalisée dans le bus de la Juventus Turin. Vite, quelque chose pour fêter ton arrivée à l'OM stp.

Feo !!!!😂😂😂😂😂😂😂i love this game hahahahahaah #feo#brazil#dinosaur#tartarugas#love#quintonfortune#united#andowlovee#funny#love#crazy#savage#hippopotamus A video posted by Patrice Evra (@patrice.evra) on Jan 23, 2017 at 7:44am PST

9h13: Si l'OM a recruté Patrice Evra, son mercato n'est pas fini pour autant. Outre les négociations avec West Ham pour Dimitri Payet, Marseille cherche une doublure à Bafé Gomis en pointe. Le club est intéressé par l'Angevin Nicolas Pépé, qui intéresse pas mal de monde en Premier League. Mais le SCO a prévenu: ce sera dix millions d'euros.

9h: C'est la tradition, ce live est ouvert à vos questions les plus variées. Donc n'hésitez pas à nous interpeller sur tout ce qu'il vous passe par la tête.

8h45: Jesé va enfin trouver un club où se recaser. Selon L'Equipe, l'attaquant du PSG devrait être prêté en Premier League, à Middlesbrough. L'Espagnol y retrouverait son compatriote, entraîneur du club anglais, Aitor Karanka. Et, on l'espère pour lui, un peu de temps de jeu.

8h42: Andy Delort à Toulouse ? Selon le site mexicain Multimedios, l'attaquant français va quitter les Tigres pour retrouver la Ligue 1. L'Equipe affirmait mercredi que le TFC avait proposé cinq millions d'euros pour faire venir l'ancien avant-centre de Caen.

¡¡¡ÚLTIMO MOMENTO!!!



Andy Delort se va de Tigres 🐯https://t.co/YrsHWamzOH pic.twitter.com/yR7deiP8Pu — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 25, 2017

8h40: Clément Grenier à Nice ? Vous pouvez oublier. Le club niçois, qui a recruté le milieu du Losc Mounir Obbadi, a refermé ce dossier. «Les conditions réclamées par l'OL ne sont pas compatibles avec ce que l'on peut faire», explique le DG azuréen Julien Fournier à L'Equipe. L'international français peut donc tranquillement retourner dans son placard de Tola-Vologe.

8h35: Vous n'avez pas rêvé: Patrice Evra s'est bien engagé avec l'OM mercredi soir. L'ancien capitaine des Bleus a signé un contrat d'un an et demi et va être présenté à la presse jeudi à 19h30. Si vraiment vous en doutez encore, voici sa photo avec son nouveau maillot.

>> Jeudi 26 janvier

