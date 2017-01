Sport

FOOTBALL Les deux sanguins techniciens étaient opposés samedi...

Sergio Conceiçao se branche avec Pascal Dupraz lors du match entre Toulouse et Nantes le 14 janvier 2017. - REMY GABALDA / AFP

R.B.

Franchement, on s’y attendait. Un Toulouse-Nantes entre deux grandes gueules comme Pascal Dupraz et Sergio Conceiçao, ça ne pouvait déboucher que sur une embrouille entre bancs de touche. C’est évidemment ce qui est arrivé lors de la défaite des Haut-Garonnais samedi, et la scène a été captée par les caméras de l’émission de Canal Plus J + 1. Alerte poètes.

💬 "Tricheur va !"



💬 "T'as pas de couilles toi !"



L'échange du week-end entre @CoachDupraz et Sérgio Conceição 🤐 pic.twitter.com/nuUigeO2Bj — J+1 (@jplusun) January 15, 2017

La vidéo montre ainsi Pascal Dupraz indiquer au technicien portugais que les Canaris ont injustement profité d’une faute. Sergio Conceiçao se lance dans une série de « Oh, oh, oh », pendant que le Français lui recommande de garder son calme avant de le qualifier de « tricheur ». Vexé, l’ancien joueur de l’Inter Milan lance à trois reprises « tu n’as pas de couilles ». A 20 Minutes, on a une pensée émue pour le quatrième arbitre qui tente vainement de calmer les deux hommes.

