FOOTBALL Le mec est beaucoup trop fort, même au gardien...

Antoine Griezmann lors du match entre Villarreal et l'Atletico Madrid, le 12 décembre 2016. - Segovia Carmona/Shutter/SIPA

B.V.

Tu nous dégoûtes, Antoine. En plus d'avoir un pied gauche magique, un sens du jeu parfait et un jeu de tête abusé pour ta taille, tu es en plus un sacré gardien. A l'entraînement de l'Atletico Madrid, Griezmann s'est régalé en passant aux buts sur une petite de coup-francs de son coéquipier et international espagnol Saul Niguez. Juste histoire d'aller chercher une belle frappe enroulée en lucarne avec une parade de rêve.

« Super parade, petit Griezmann », salue Saul en publiant la video sur son compte Twitter. On valide: bonne gestuelle, belle détente, mains sûres, il y a tout dans cet arrêt. Prends gare à toi Hugo Lloris, ta place est menacée.

