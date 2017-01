Sport

COUPE DE LA LIGUE Paris joue sa place en demi-finale de la Coupe de la Ligue...

Cavani a permis au PSG d'égaliser face aux Bulgares, mardi 6 décembre. - FRANCK FIFE / AFP

J.L.

PSG - METZ 1-0

Thiago Silva 27e

Mi-temps au Parc. Paris continue sur sa lancée de 2017. Un seul but mais du jeu et des occasions. Metz m'a l'air trop faiblard pour revenir.

42e: Verratti ne fait pas le même sport que les autres ce soir. Il est gênant de facilité technique

40e: Encore un miracle d'Oberhauser, qui se révèle être un excellent gardien en dépit se on nom de joueur de violon autrichien. Nkunku encore dans le coup.

38e: Elle est folle cette stat quand même. Gardes-en pour le Barça garçon

Avec 3 buts en 3 matches de suite @tsilva3 à déjà égalé le record d'un défenseur du @PSG_inside détenu par @DavidLuiz_4 et @layvinkurzawa — michel kollar (@michelkollar) January 11, 2017

34e: Ah tiens première Cavanade du jour. Une glissade immonde alors qu'il n'avait plus qu'à ajuster Oberhauser aux six mètres. Quel est le emc irresponsable qui laisse centrer Ikoné comme ça?

30e: Par contre quand t'es une petite équipe et que tu viens au Parc, t'as pas le droit de donner un but en oubliant le marquage sur coup de pied arrêté. Faute professionnelle.

27e: THIAGO SILVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Incroyable le nombre de pions que les Parisiens marquent sur cornet, notamment le Brésilien. C'est déjà lui qui avait ouvert le score contre Bastia de cette façon.

24e: Bon petit coup franc de Mollet dans les bras d'Alphonse. M'a presque filé une demi-molle. (Le Djamel Comedy Club est dans la place)

22e: Nkunku, c'est vraiment fort. Moi je le mets d'entrée au Camp Nou à la place de Matuidi, je m'en balec.

18e: L'ARRET DE OBERHAUSER LES AMIS. Cavani l'avait flingué à bout portant. Quelle ouverture de Verratti au départ. Iniesta avec des cheveux

16e: OUI AREOLA. Son premier arrêt depuis trois mois. Beau jaillissement au premier poteau pour enlever le ballon à Diallo. BRAAAAAAAAAAAAAVO.

N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ne mords pas

12e: Ohhhhhhhh le double café crème, talonnade de Verratti et Coup du foulard de Di Maria. DO BRAZILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. Ah et poteau sur le corner mais j'ai pas compris grand-chose.

9e: Alors que Adrien Louis XIV Rabiot est asseez discret pour le moment. Probablement en train de préaprer sa prochaine chasse à courre

6e: CAVANIIIIIIIIIIIIIII. Premier frisson dans la surface lorraine. Le petit dragster Ikoné envoie Cavani en profondeur mais l'uruguayen ne peut pas redresser en se retournant. C'était compliqué.

3e: Il faut le souligner, Emery aime faire jouer les Titis parisiens. La moitié des titulaires ce soir quand même.

5 joueurs formés au @PSG_inside dans le 11 de départ face à @FCMetz : de mémoire du jamais vu depuis la génération @mamadousakho en 2007... — michel kollar (@michelkollar) January 11, 2017

1e: ALLEZ ON EST PARTIS

21h04: Grosse foule au Parc. Je crois qu'ils rentrent tous dans mon salon si on se sert un peu (14m2 venez me chercher)

On dirait que #PSGFCM ne séduit pas trop le public du Parc... pic.twitter.com/qDLQcD3UNG — Simone Rovera (@SimoneRovera) January 11, 2017

21h02: Plus que 5 mn avant le coup d'envoi d'un match qui s'annonce compliqué pour Metz si j'en crois les statistiques

3 - @PSG_inside a marqué au moins 3 buts lors de chacune de ses 5 dernières réceptions de Metz en compétition officielle. Routine. — OptaJean (@OptaJean) January 11, 2017

20h40: Après Nancy et Monaco, un 3e qualifié pour les demi-finales, il s'agit de Bordeaux qui a battu Guingamp 3-2

2010 - @girondins n'avait plus atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue depuis 2010 (défaite en finale v Marseille). Oxygène. — OptaJean (@OptaJean) January 11, 2017

20h33: Côté messin, j'ai pas l'impression qu'on joue le truc totalement à fond, notamment en alignant une paire Vion-Diallo devant, mais ce sera de toute façon difficile de faire pire que Bastia l'autre soir

#PSGFCM Voici le 11 de départ du #FCMetz pour le match de ce soir en @CoupedelaLigue face au @PSG_inside. pic.twitter.com/GFpVbOp0vx — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 11, 2017

20h29: On connait déjà la compo parisienne. Petite surprise, avec la titularisation d'Ikoné côté gauche en l'absence de Draxler. Ce qui veut dire deux choses

- Emery veut reposer un peu Lucas

- Emery ne voit VRAIMENT pas Ben Arfa comme un joueur de côté

Compo PSG. Areola - Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Maxwell - Verratti, Rabiot, Nkunku - Di Maria, Cavani, Ikoné. #PSGFCM — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) January 11, 2017

20h24: Salut tout le monde, belle soirée à 20 minutes puisque vous avez droit à double portion de live. D'un côté le hand et le match d'ouverture des Bleus pour leur mondial à la maison(par ici) et de l'autre (ici), le dernier quart de finale de Coupe de la Ligue entre Paris et Metz. Je sais, nous somme des gens généreux.

Mots-clés :