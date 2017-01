Sport

FOOTBALL Toute l'actualité transfert du dimanche 8 janvier 2017...

Marcelo Bielsa lors de Metz-Marseille le 1er mai 2015. - POL EMILE/SIPA

B.V.

14h30: Mais où va terminer Mamadou Sakho?

Aux dernières nouvelles, qui nous viennent du peu crédible Daily Mail, le FC Séville souhaiterait attirer Mamad Sakho. Le défenseur français, tricard à Liverpool, a aussi quelques touches en Angleterre et en Turquie.

12h55: Bielsa à Lille, ça se précise!

Téléfoot affirme que les négociations entre Bielsa et Lille se précisent sérieusement. D'autres rumeurs évoquent qu'il y aurait même un accord entre l'entraîneur argentin et le Losc. Le joueur Lillois Corchia semble même dire que c'est déjà acquis.

#Téléfoot

Corchia : "On verra comment ça va se passer avec Bielsa. C'est un bon entraîneur". #LOSC pic.twitter.com/oP0VyT38ep — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 8, 2017

12h05: Robben en Chine?

Ce n'est pas encore fait, loin de là, mais le Néerlandais y pense. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué à Goal. « Pour l’instant je suis au Bayern, bien sûr on parle du futur avec ma femme. Je joue au plus haut niveau ici, mais il faut penser au futur. Ma famille passe avant tout, partir jouer en Chine ou aux Etats Unis peut être une expérience à vivre, mais peut être pas. Peut être que je rentrerai jouer dans mon pays. Je n’ai rien planifié. »

12h: Lille chercherait à se faire prêter Ikoné



Selon France Foot, Lille voudrait en prêt l'un des espoirs du PSG, l'ailier Jonathan Ikoné. Bon petit joueur, 18 ans, rapide et agile et qui ne risque pas d'avoir beaucoup de temps de jeu en cette fin de saison.

11h45: Je cherche, je cherche, mais...



Je ne vois pas d'infos transfert qui traînent... On pourrait peut-être en inventer, après tout les journalistes anglais le font bien, je vois pas pourquoi on s'en priverait.



Neymar a signé au PSG !!!!

Non on déconne.

azerty332 | 08.01.2017 à 11:31

Je suis triste pour Lassana Diarra quel gâchis il a d'énormes qualités

>> Certes, mais il n'est plus tout jeune non plus. Enfin il aura quand même des drôles de choix de carrière.

11h10: Les supporters marseillais en veulent un peu à Diarra, du coup

OM: Lassana Diarra, ça ne va vraiment pas https://t.co/2UoSvGel7N pic.twitter.com/Ol5koXuZWR — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 8, 2017

10h45: Et si tonton Pat Evra restait à la Juve?

Tout le monde l'annonce sur le départ, particulièrement du côté de Manchester United, mais Patrice Evra est encore à la Juventus. Enfin, pas sur le terrain, où il n'a pas été retenu pour affronter Bologne dimanche soir. Mais son agent fait le boulot pour lui: «Il n'est pas certain qu'il quitte la Juventus», a assuré Federico Pastorello sur Juvenew.eu. «Nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours.»

10h40: Lassana Diarra est dans l'impasse à Marseille

Cette fois-ci, il n'est pas blessé. Et pourtant, Lassana Diarra ne sera pas du déplacement de l'OM à Toulouse, en Coupe de France dimanche (à suivre en live sur 20minutes, au passage). Le milieu international serait, selon l'Equipe, en train de chercher un point de chute un peu partout en Europe. Alors qu'il espérait un transfert dans un gros club cet été, il serait actuellement en panique car personné n'est intéressé, et penserait même à attendre la fin du mois du mercato pour réflechir à en départ exotique, genre la Chine. Triste.

10h35: T'entends Unai? Ben Arfa veut «se battre et rester» au PSG

«J'ai dans la tête de rester et de me battre» a confié Hatem Ben Arfa sur Eurosport2, jugeant «satisfaisant et positif» sur un plan collectif et individuel le succès écrasant du Paris SG 7 à 0 contre Bastia en 32e de finale de Coupe de France, samedi.

>> A lire aussi : VIDEO. PSG-Bastia: Ben Arfa débriefe avec le coach adverse... Draxler marque déjà... Paris s'est régalé

«Sur un plan individuel, j'ai aidé mes partenaires, c'est satisfaisant. La première partie de saison a été difficile (peu de temps de jeu) mais j'ai envie de rester et de me battre», a exposé HBA. Et de conclure dans un sourire: «Ca fait plaisir d'aider l'équipe même si ce soir je jouais avant-centre et je n'ai pas marqué alors qu'on a gagné 7 à 0».



Et si c'était lui, l'avant-centre que le PSG cherche tant?

10h30: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes pour causer transfert. On est dimanche alors ça ne devrait pas trop bouger (au moins en surface) sur le mercato mais bon il y a toujours de quoi causer. Vous en êtes avec nous? N'hésitez pas à commenter!

>>> Dimanche 8 janvier 2017...

>> Dimanche 8 janvier 2017...

