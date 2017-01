Sport

Steve Mandanda lors du match entre Burnley et Crystal Palace le 5 novembre 2016. - Greenwood/BPI/Shutterst/SIPA

Les infos et les rumeurs du 4 janvier

9h05: Sanson, c'est minimum 12,5 M€

L'OM, Lyon, des clubs à l'étrangers... Il y a un paquet de prétendants pour Morgan Sanson. Du coup, ce bon vieux Loulou Nicollin commence déjà à compter les billets pour son joueur. «J'attends entre 10 et 15 millions d'euros, explique-t-il à Eurosport. Disons qu'à partir de 12,5 millions d'euros, je commencerai à réfléchir.»

OK, même si c'est l'OM? « Si on me paie et s'il veut y aller, je ne vois pas le problème »

9h: Et si Mandanda revenait ?

Si vous avez l'impression qu'on ne parle que de l'OM, c'est un peu normal: en bon nouveau riche, Marseille agite le mercato. Un peu comme le PSG après l'arrivée des Qataris. Dernière cible en date? Possiblement Steve Mandanda. Oui, l'ancien gardien parti libre à Crystal Palace il y a six mois. Selon l'Equipe, il aurait rencontré le directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta et serait très nostalgique de son époque marseillaise.

Pour autant, selon le quotidien sportif, « rien n'a filtré » sur le contenu de leur discussion. Si ça se trouve, ils ont juste parlé Vendée Globe.

9h: Un échange Diarra (et beaucoup d'argent) pour revoir Payet à l'OM?

L'OM est du genre insistant. Si West Ham a fermé la porte à un départ de Dimitri Payet, ça ne suffit pas à décourager les Marseillais. Selon l'Equipe, Jacques-Henri Eyraud et ses équipes seraient prêts à lâcher les 40 millions d'euros prévus ET Lassana Diarra aux Hammers pour les convaincre.

9h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr ! C'est l'heure de démarrer notre journal du mercato. Au programme du jour:

>> Mercredi 4 janvier 2017...

