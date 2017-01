Sport

FOOTBALL Ce qu'il ne faut pas rater des infos mercatos du mardi 3 janvier 2017...

Draxler avec le maillot du PSG - PSG.FR

Les principales infos et rumeurs du 3 janvier

> Draxler a officiellement signé à Paris

11h34: C'est officiel, Julian Draxler est un joueur du PSG.

On pourra donc guetter ses premiers pas demain pour la match amical des Parisiens en Tunisie. Ses premiers mots en exclusivité interglactique.

«C’est avec une grande joie et beaucoup d’impatience que je rejoins le Paris Saint-Germain. Pour la première fois de ma carrière, je vais découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et je suis très fier de vivre cette nouvelle étape au sein d’un club devenu une référence en Europe, qui a recruté beaucoup de très grands joueurs ces dernières années. Je compte tout faire pour aider le PSG à gagner de nouveaux titres et continuer de grandir au niveau international.»

11h02 : Si Payet ne viendra sans doute pas, l’OM champions project machin truc peut déjà s’enorgueillir de la signature de Franck le Gall, le médecin de l'équipe de France. Ainsi que le préparateur physique Paolo Longoni. Tremble l'Europe.

10h30: Bon Payet à l'OM, a priori ça va pas se faire...

Mais c'est pas vraiment une surprise, si? L'entraîneur de West Ham répond à la rumeur.

10h20: Antoine Griezmann en a plein le dos qu'on l'annonce partout, tout le temps

Et en même temps, on le comprend. Vu qu'il est le joueur le plus courtisé du marché, Griezmann est annoncé à peu près dans toute l'Europe chaque mercato. Et ça commence à le saouler. « Est-ce que je vais partir ? Je n’aime pas cette question, ce type de questions sur mon avenir ne me plaisent pas. Pourquoi on demande pas à des joueurs comme Cristiano, Messi ou Bale ce qui se passera pour eux et où ils joueront la saison prochaine ? »



Parce qu'ils coûtent plus cher que toi, Antoine.

10h10: Jesé n'est pas sûr de partir du PSG

PSG toujours, attaque toujours... Jesé pourrait finalement ne pas partir cet hiver. Alors que la Roma voudrait se le faire prêter, l'Espagnol réfléchirait à l'idée de rester à Paris, en grande partie parce que son gros salaire freine tous les prétendants. Du coup, un petit Instagram à l'entraînement et hop, ça joue...

Training ! 💪 A photo posted by Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) on Jan 2, 2017 at 3:58am PST

10h: Cavani va prolonger à Paris...

C'est presque fait! Selon l'Equipe, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 va prolonger son contrat à Paname dans les jours qui viennent. Tout ça avec une grosse augmentation, vous vous en doutez bien, qui devrait le lier au PSG jusqu'en 2020.

10h: Salut à tous et bienvenue sur ce live mercato. Comme tous les jours, nous allons vous décrypter l'actualité du jour. Au programme:

> Cavani va prolonger à Paris

> Jesé pourrait, lui, ne pas en partir

> Griezmann en a marre qu'on parle de lui

> West Ham ne veut pas lâcher Payet

