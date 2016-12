Sport

FOOTBALL 20 Minutes a passé au crible les 20 enceintes du championnat...

Les stades de Ligue 1 dans le brouillard - AFP

B.V et B.B. avec les bureaux en régions

Franchement, qui a eu cette idée à la con ? Un multiplex de Ligue 1 à 20h50, un mercredi 21 décembre ? Sérieusement ? A part un lobby pharmaceutique souhaitant vendre dix tonnes de Fervex le lendemain, qui aurait la cruauté d’infliger ça à nos braves supporters ? Comme si la douteuse qualité du spectacle ne suffisait pas… Bref, si vous avez la délicieuse idée de vous rendre au stade mercredi soir, vous allez avoir froid. Très froid. Mais pas partout pareil. A l’aide de supporters locaux, 20 Minutes a analysé le climat, l’isolation et le confort des tous les stades de Ligue 1 pour faire un classement des enceintes les plus froides de France. Le voici, du stade le plus agréable - malgré tout - au plus invivable (cliquez sur chaque stade pour voir les commentaires).

>> PSG-Lorient, Bordeaux-Nice, Monaco-Caen... Le multiplex sera à suivre mercredi à partir de 20h30

Mots-clés :