Louis Labeyrie n'était pas content de la prestation des Bleus à la pause, et ça s'est vu...

La France a littéralement marché sur l’Islande (115-79) dimanche lors du match 3 de son Euro 2017. Pourtant, à la pause, l’écart n’était pas très élevé et les Bleus s’étaient montrés incroyablement fébriles en défense. Encaissant pas moins de 42 points, les hommes de Vincent Collet rentraient aux vestiaires avec une petite avance de 7 points seulement (49-42).

Voilà pourquoi, quand on l’a interrogé à la pause sur la prestation de l’équipe de France, Louis Labeyrie n’était pas hypercontent. Et le mot est faible tant le joueur à l’air de tirer la tronche. Son interview, par un journaliste de Canal +, complètement hallucinante, restera comme un des moments croustillants de cet Euro. Régalez-vous, c’est un délice pour les yeux et les oreilles !

A.L.G.