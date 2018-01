VIDEO. Biathlon: «On n'est pas un pays de merde», Martin Fourcade tacle Donald Trump

Martin Fourcade vise un troisième titre olympique en Corée du Sud. — Matthias Schrader/AP/SIPA

Après la deuxième place décrochée par l’équipe de France de biathlon à l’occasion du relais masculin du Ruhpolding, Martin Fourcade s’est présenté au micro de la chaîne L’Equipe afin de livrer ses impressions. Mais très vite, on a senti qu’il avait une idée derrière la tête. Tout en évoquant le résultat de l’équipe de France, Fourcade en a profité pour glisser une pique à Donald Trump, qui a - pour changer - enflammé la planète avec des propos d'une bêtise sans nom. Le président des Etats-Unis a en effet déclaré qu’il préférait recevoir des immigrants norvégiens plutôt que ceux venus de « pays de merde », d’Afrique ou d’Haïti.

Et si Martin Fourcade a un peu ramé pour faire un parallèle entre la performance des Norvégiens au biathlon et les propos de Trump, il a quand même réussi à glisser un tacle à la mèche la plus célèbre de la planète : « J’espère que le président des Etats-Unis ne regardait pas cette course parce qu’aujourd’hui la Norvège lui a donné raison, à lui et à sa stupide théorie. Ils étaient meilleurs que nous, meilleurs que les autres, mais on essayera de montrer aux Jeux Olympiques qu’on n’est pas un pays de merde non plus. »