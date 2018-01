Trump ne veut pas d'immigrants originaires «de pays de merde»

Donald Trump, le 9 janvier à la Maison Blanche. — Evan Vucci/AP/SIPA

Depuis qu’il s’est lancé dans la campagne, Donald Trump a toujours défendu une immigration choisie et au mérite. Jeudi, le président américain est allé plus loin avec une rhétorique insultante et grossière lors d’une réunion à la Maison Blanche : selon le Washington Post, CNN et le New York Times, Donald Trump s’est exclamé : « Pourquoi voulons-nous que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? »

Le président américain recevait des sénateurs démocrates et républicains pour tenter de trouver un accord afin de régulariser la situation des « dreamers », ces jeunes arrivés illégalement aux Etats-Unis quand ils étaient enfants. Le programme de protection Daca, mis en place par Obama, arrive à échéance, et Donald Trump s’est dit ouvert à une amnistie à condition que les démocrates approuvent son mur à la frontière mexicaine et la suppression d’un programme d’attribution de cartes vertes par tirage au sort.

Trump veut plus d’immigrants venus de Norvège

Selon CNN, le démocrate Dick Durbin détaillait une proposition pour réduire cette loterie en échange d’un statut protégé pour des étrangers en situation irrégulière originaires d’Haïti, du Salvador et de certains pays d’Afrique. C’est alors que Donald Trump aurait répondu en demandant « Pourquoi voulons-nous que toutes ces personnes originaires de pays de merde viennent ici ? », utilisant l’expression vulgaire « shithole countries ». Le président américain aurait alors continué en disant que les Etats-Unis ont besoin de plus d’immigrants venant de pays comme la Norvège, au lendemain de la visite de la Première ministre Erna Solberg à la Maison Blanche.

La Maison Blanche n’a pas démenti. Un porte-parole a réagi via la déclaration officielle suivante : « Des politiciens de Washington ont choisi de se battre pour des pays étrangers. Le président Trump se battra toujours pour le peuple américain. Comme d’autres pays qui ont une immigration au mérite, le président Trump se bat pour une solution permanente rendant notre pays plus fort en accueillant ceux qui peuvent contribuer à notre société et à notre économie, et s’intégrer à notre grand pays. »

L’ancien président mexicain Vicente Fox, qui critique régulièrement Donald Trump, a taclé le président américain : « @DonaldTrump, c’est ta bouche qui est le pire shithole du monde. Avec quelle autorité proclames-tu qui est le bienvenu en Amérique et qui ne l’est pas ? La grandeur de l’Amérique s’est construite sur la diversité, ou as-tu oublié tes origines d’immigrant ? »

.@realDonaldTrump, your mouth is the foulest shithole in the world. With what authority do you proclaim who’s welcome in America and who’s not. America’s greatness is built on diversity, or have you forgotten your immigrant background, Donald? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 11, 2018

C’est le grand-père de Donald Trump, Frederick, qui a émigré aux Etats-Unis depuis la Bavière en 1885.