BIATHLON Martin Fourcade va conclure pour les Bleus...

Martin Fourcade aux Mondiaux de biathlon le 11 février 2017. - FRANCK FIFE / AFP

Relais homme: début à 14h45

14h45: C'est parti !!!

14h40: Coucou tout le monde! Vous êtes chaud. Le relais va bientôt débuter

13h30: Avant ce rendez-vous un peu de lecture:

13h30: On rappelle la composition du relais français:

1. Jean-Guillaume Béatrix

2. Quentin Fillon Maillet

3. Simon Desthieux

4. Martin Fourcade

13h30: Salut tout le monde et bienvenue sur 20minutes.fr ! D'ici un peu plus d'une heure les hommes du relais s'élanceront. On croit fort à une victoire.

Bon allez, il va falloir se rattraper un peu. Non pas que ces Mondiaux soit un échec pour Martin Fourcade et l'équipe de France, avec une médaille d'or et une autre en bronze, mais disons que quand il s'agit de l'équipe de France de biathlon, on en attend toujours plus. Ca tombe bien, parce que le relais homme est une belle occasion d'en offrir plus. L'équipe des Bleus, composée de Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux et Martin Fourcade fait évidemment office de favorite de la course, avec toujours les Russes, Allemands et autre Norvégiens.

>> On se donne rendez-vous aux alentours de 14h30 pour suivre cette course qui s'annonce bien excitante

