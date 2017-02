Sport

BIATHLON C'est bientôt fini, alors on profite de ces beaux championnats du monde...

Marie Dorin sur la piste de Hochfilzen, lors des Mondiaux de Biathlon, le 10 février 2017. - Kerstin Joensson/AP/SIPA

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

DEBUT DE LA COURSE: 14h30

14h40: Et ça y est c'est parti pour Bescond ! On est avec toi Nanass.

14h38: Allez, premier tir de la journée... et ce sera une faute pour Joanne Reid. Bim une minute en plus.

14h35: J'essaye de voir qui parmi les premières à s'élancer pourrait établir un bon temps de référence. Là comme ça je dirais Teja Gregorin, la Slovène. Et puis bien sûr Anaïs Chevalier, qui va pas tarder à partir.

14h32: Il fait tellement beau et chaud que certaines filles partent sans bonnet ni gants. L'année prochaine, on skie en juillet les amis.

14h30: Voilà, vous savez tout. Allez GO pour la course du jour ! C'est l'Américaine Joanne Reid qui ouvre le bal.

14h27: Ensuite on aura le relais femmes vendredi, le relais hommes samedi et les mass-start H&F dimanche pour finir.

14h25: Avant que ça commence, petit rappel du programme de la fin de semaine. Demain c'est l'Individuel hommes avec évidemment Martin Fourcade en grand favori. Jean-Gui Beatrix, Quentin Fillon Maillet et Fabien Claude, qui a été rappelé dans l'équipe pour prendre la place de Simon Fourcade, pas au niveau sur cette quinzaine.

14h21: Vous l'aurez compris, il faudra quand même attendre assez longtemps pour connaître les résultats définitifs. Mais on sera là, jusqu'au bout. Surtout quand Marie Dorin aura pris la tête après les trois quarts de la course.

14h18: Pour les puristes, je vous donne l'ordre de départ des principales favorites et concurrentes des Françaises: Koukalova >> 51; Wierer >> 76; Domracheva >> 91; Dahlmeier >> 93. Notre petite Anaïs Chevalier sera donc bien entourée (dossard 92).

14h15: Le principe de l'Individuel, comme je vous le disais tout à l'heure. 15 bornes, 4 tirs en alternance (couché, debout, couché, debout) et on prend une minute de pénalité sur son temps total à chaque balle dehors. C'est un peu comme un gros sprint quoi.

14h12: Ensuite on aura Aymonier >> dossard 43; Dorin >> dossard 75; Braisaz >> dossard 87; Chevalier >> dossard 92.

14h10: Sur l'Individuel, les concurrentes s'élancent chacune leur tour. La première Française qui va partir c'est Anaïs Bescond, avec son dossart 20.

14h07: Apparemment, il fait très très chaud aujourd'hui dans le Tyrol. Genre 10°. La niege ne va plus ressembler à rien assez rapidement.

14h04: Et hop, on est là. Tout va bien ?

13h00: On se donne rendez-vous dans une petite heure pour la prise d'antenne. Bon app' en attendant !

13h00: Les Françaises sont plutôt en bonne forme depuis le début de ces Mondiaux, mais ça ne se voit pas au tableau des médailles pour l'instant (une de bronze, plus celle en argent du relais mixte). On espère que ça va sourire aujourd'hui.

13h00: Aujourd'hui, c'est donc l'Individuel des filles. 15 km au total, avec 4 tirs. Une faute = une minute de pénalité, va pas falloir faire trop d'erreurs.

13h00: SALUT A TOUS et bienvenue chez nous pour ce nouveau live de biathlon. Enfin ! Trois jours d'attente depuis le titre de Martin dimanche, c'était beaucoup trop long.

Ça nous avait manqué ! Trois jours sans biathlon, c'est beaucoup trop. Surtout quand ça se passe aussi bien pour les Français. Voilà donc les biathlètes de retour sur la piste de Hochfilzen pour ces Mondiaux, avec au programme l'Individuel dames. Pas moins de cinq Françaises sont au départ, avec Marie Dorin, Anaïs Chevalier, Justine Braisaz, Anaïs Bescond et Célia Aymonier. Après le podium de Chevalier sur le sprint et le beau mais frustrant tir groupé de la poursuite (5e, 6e, 9e, 11e), on a hâte de voir comment va se dérouler cette course longue de 15 km. Et on met une petite sur Marie Dorin, la chef de fil de la délégation pour l'instant un peu frustrée par ses résultats.

>> Rendez-vous sur les coups de 14h pour la chasse aux médailles.

