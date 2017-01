Sport

BIATHLON Suivez la poursuite messieurs (12,5 km) à Ruhpolding...

Martin Fourcade en pleine descente - ROBERT MICHAEL / AFP

William Pereira

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

POURSUITE MESSIEURS 12,5 KM

11h30

11h25: Petit point sur le classement général de la Coupe du monde avant cette course. Fourcade possède 20.000 points d'avance sur Schempp (260 pour de vrai). Le Français peut skier en moonwalk aujourd'hui qu'on n'y verrait que du feu.

11h20: Comme d'habitude on vous attend nombreux sur ce live. Et ne venez pas me dire que vous dormez parce qu'on est dimanche et qu'il fait froid. Ceci n'est pas une excuse valable. Merci.

Salut à tous! Je lance le live un peu tard, j'étais complètement aveuglé par le mercato et je n'ai pas vu l'heure passer. Bref, mieux vaut tard que jamais pour assister à un nouveau succès de Martin Fourcade. Le Français part avec 18 secondes sur son premier poursuivant, Julian Eberhard et 40 secondes sur Emil Svendsen. Tranquillou. Autant dire que sauf énorme catastrophe, la victoire tend les bras à notre bulldozer français.

